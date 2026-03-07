أئمة المسجد الحرام يشاركون في تدشين حملة “الجود منا وفينا”

شارك أئمة المسجد الحرام في تدشين حملة “الجود منا وفينا” التابعة لمنصة “جود الإسكان”، التي دشنها معالي رئيس الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، بمقر الرئاسة في مكة المكرمة.

وأكد معالي رئيس الشؤون الدينية في كلمة له خلال الإطلاق، أن مشاركة أئمة المسجد الحرام تأتي تعزيزًا للدور المجتمعي للحرمين الشريفين، وتأكيدًا لقيم التكافل الاجتماعي في المسار السكني، ولا سيما في شهر رمضان وفي مكة المكرمة أشرف البقاع؛ مبينًا أن هذه المشاركة تجسد رسالة رئاسة الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي في دعم قيم التراحم، وتحفيز المجتمع بجميع فئاته للمساهمة في المبادرات الوطنية.

وأشار معاليه إلى أن الحملة التي تحظى بدعم ورعاية كريمة من القيادة الرشيدة -أيدها الله- تهدف إلى توفير السكن الملائم للمواطنين المستحقين، بما يضمن استقرار الأسر وتعزيز الروابط الأخوية، داعيًا الجميع لاغتنام فضل الزمان والمكان والمشاركة في هذا العمل الخيري النوعي.