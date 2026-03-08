Icon

خالد بن سلمان : نتمنى أن يغلب الجانب الإيراني الحكمة وصوت العقل والابتعاد عن الحسابات الخاطئة Icon انطلاق معرض وزارة الداخلية للتعريف بخدماتها لضيوف الرحمن في جدة Icon المتحدث الرسمي لوزارة الدفاع: اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أُطلق باتجاه قاعدة الأمير سلطان الجوية Icon المتحدث الرسمي لوزارة الدفاع: محاولة هجوم على حقل شيبة واعتراض وتدمير 6 مسيّرات في الربع الخالي Icon ولي العهد يتلقى اتصالًا هاتفيًا من رئيس قبرص Icon موناكو يهزم باريس سان جرمان بثلاثية في الدوري الفرنسي Icon ليفربول يتأهل إلى ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي Icon عبدالعزيز بن سعود يتلقى اتصالًا هاتفيًا من وزير داخلية باكستان Icon المتحدث الرسمي لوزارة الدفاع: اعتراض وتدمير 4 مسيّرات في الربع الخالي متجهة لحقل شيبة Icon أمطار غزيرة على منطقة الباحة حتى مساء السبت  Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

العالم

أبو الغيط يدين هجمات إيران على دول الخليج: لا يمكن تبريرها

الأحد ٨ مارس ٢٠٢٦ الساعة ٤:١٨ مساءً
أبو الغيط يدين هجمات إيران على دول الخليج: لا يمكن تبريرها
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

وصف الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط الهجمات الإيرانية على دول عربية بأنها “متهورة”، داعيا طهران إلى “تدارك الخطأ الاستراتيجي الهائل”.

وقال أبو الغيط في اجتماع طارئ عبر الفيديو جمع وزراء الخارجية العرب اليوم الأحد “لا يُمكن تبرير هذه الهجمات بأية حجة، أو تمريرها تحت أي ذريعة”.

قد يهمّك أيضاً
ترامب لـ بريطانيا: لن ننسى موقفكم في الحرب ولا نحتاج حاملات طائراتكم

ترامب لـ بريطانيا: لن ننسى موقفكم في الحرب ولا نحتاج حاملات طائراتكم

توقف توزيع الوقود في طهران مؤقتًا بعد ضربات أمريكية على مواقع نفطية

توقف توزيع الوقود في طهران مؤقتًا بعد ضربات أمريكية على مواقع نفطية

كما اعتبر أنها “تعكس سياسة متهورة”، ودعا طهران إلى “مراجعة سياستها وتدارك الخطأ الاستراتيجي الهائل الذي تورطت فيه بمهاجمة دول عربية”.

وكان الأمين العام للجامعة العربية أدان في وقت سابق اليوم بأشد العبارات، “التصعيد الإيراني الخطير ضد أهداف مدنية ومنشآت حيوية في منطقة الخليج”، مشدداً على أن “هذا التصعيد المتهور وغير المبرر يمثل خطأً هائلاً في الحسابات يتعين على طهران مراجعته فوراً”.

كما أكد أن “إيران تمارس عدواناً ضد الشعوب باستهدافها منشآت حيوية وأهدافاً مدنية، وأنها تدخل المنطقة كلها في مسار بالغ الخطورة عبر تصعيدها غير المحسوب ضد السكان والأهداف الحيوية والمنشآت المدنية”، وفق ما نقل المتحدث الرسمي باسمه جمال رشدي.

أتى ذلك، فيما عقد وزراء خارجية الجامعة العربية اجتماعاً طارئاً لبحث “الاعتداءات الإيرانية على بعض الدول العربية” في إطار الحرب الأميركية الإسرائيلية مع طهران، على ما أفاد الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية حسام زكي لوكالة فرانس برس.

وأوضح زكي أن الاجتماع جرى عبر الفيديو، بناء على طلب عدد من الدول العربية منها السعودية والكويت وقطر وسلطنة عُمان والأردن ومصر.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

القيادة المركزية الأمريكية: نستهدف منصات صواريخ إيرانية
العالم

القيادة المركزية الأمريكية: نستهدف منصات صواريخ إيرانية

العالم
الكويت: تصدينا لـ 7 طائرات مسيرة معادية منذ فجر اليوم
العالم

الكويت: تصدينا لـ 7 طائرات مسيرة معادية...

العالم
الصين تعلن إرسال موفد خاص للقيام بجهود وساطة في المنطقة
العالم

الصين تعلن إرسال موفد خاص للقيام بجهود...

العالم
الدفاع الإماراتية: استهداف قاعدة السلام في أبوظبي عدوان سافر وانتهاك صارخ للسيادة
العالم

الدفاع الإماراتية: استهداف قاعدة السلام في أبوظبي...

العالم
فيصل بن فرحان ونظيره الأمريكي يبحثان الاعتداءات الإيرانية على المملكة
أخبار رئيسية

فيصل بن فرحان ونظيره الأمريكي يبحثان الاعتداءات...

أخبار رئيسية
الشيوخ الأمريكي يفشل في تمرير قرار يقيد صلاحيات ترامب بشن حرب إيران
العالم

الشيوخ الأمريكي يفشل في تمرير قرار يقيد...

العالم
الجامعة العربية: اجتماع وزاري الأحد المقبل بشأن الاعتداءات الإيرانية
العالم

الجامعة العربية: اجتماع وزاري الأحد المقبل بشأن...

العالم
قطر: التصدي لـ 6 صواريخ باليستية وصاروخين كروز دون خسائر
العالم

قطر: التصدي لـ 6 صواريخ باليستية وصاروخين...

العالم