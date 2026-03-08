أبو الغيط يدين هجمات إيران على دول الخليج: لا يمكن تبريرها

وصف الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط الهجمات الإيرانية على دول عربية بأنها “متهورة”، داعيا طهران إلى “تدارك الخطأ الاستراتيجي الهائل”.

وقال أبو الغيط في اجتماع طارئ عبر الفيديو جمع وزراء الخارجية العرب اليوم الأحد “لا يُمكن تبرير هذه الهجمات بأية حجة، أو تمريرها تحت أي ذريعة”.

كما اعتبر أنها “تعكس سياسة متهورة”، ودعا طهران إلى “مراجعة سياستها وتدارك الخطأ الاستراتيجي الهائل الذي تورطت فيه بمهاجمة دول عربية”.

وكان الأمين العام للجامعة العربية أدان في وقت سابق اليوم بأشد العبارات، “التصعيد الإيراني الخطير ضد أهداف مدنية ومنشآت حيوية في منطقة الخليج”، مشدداً على أن “هذا التصعيد المتهور وغير المبرر يمثل خطأً هائلاً في الحسابات يتعين على طهران مراجعته فوراً”.

كما أكد أن “إيران تمارس عدواناً ضد الشعوب باستهدافها منشآت حيوية وأهدافاً مدنية، وأنها تدخل المنطقة كلها في مسار بالغ الخطورة عبر تصعيدها غير المحسوب ضد السكان والأهداف الحيوية والمنشآت المدنية”، وفق ما نقل المتحدث الرسمي باسمه جمال رشدي.

أتى ذلك، فيما عقد وزراء خارجية الجامعة العربية اجتماعاً طارئاً لبحث “الاعتداءات الإيرانية على بعض الدول العربية” في إطار الحرب الأميركية الإسرائيلية مع طهران، على ما أفاد الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية حسام زكي لوكالة فرانس برس.

وأوضح زكي أن الاجتماع جرى عبر الفيديو، بناء على طلب عدد من الدول العربية منها السعودية والكويت وقطر وسلطنة عُمان والأردن ومصر.