أحمد حلمي يتهم مدير منزله بالاحتيال

اتهم الفنان المصري أحمد حلمي مدير منزله بالاستيلاء على أموال عبر الاحتيال.
وقال حلمي إن مدير منزله قدم فواتير غير صحيحة للحصول على مبالغ مالية دون وجه حق.
وأوضح حلمي أن مدير منزله، شادي ص. أ، قدم فواتير مزيفة لخدمات أو مشتريات لم تتم، مما مكنه من الحصول على أموال بطرق غير مشروعة.
وتعرف حلمي على المتهم في دولة عربية، حيث ساعده على سداد ديون بلغت نحو 600 ألف جنيه مصري، قبل أن يستقدمه كمدير لمنزله.
استغل مدير منزله الثقة للحصول على أموال عبر فواتير وهمية، وحرض سائق حلمي الخاص على اتباع الأسلوب نفسه للنصب عليه.
في سياق متصل، انتهى حلمي من تصوير فيلمه الجديد “أضعف خلقه”، ليعود للسينما بعد غياب أربع سنوات منذ فيلم “واحد تاني” عام 2022. يجمع الفيلم بين حلمي والفنانة هند صبري، وهو التعاون السينمائي الأول له مع المخرج عمر هلال.