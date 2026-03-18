تقنيات حديثة لمراقبة الكثافات البشرية

أدوار المسجد الحرام.. توسعة هندسية متقدمة تعزز انسيابية الحشود

الأربعاء ١٨ مارس ٢٠٢٦ الساعة ٣:١٣ مساءً
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

تُعد أدوار المسجد الحرام رافدًا حيويًا للبيت العتيق، أسهمت بشكل فاعل في استيعاب الأعداد المتزايدة من المصلين والمعتمرين، لا سيما خلال المواسم الدينية التي تشهد كثافة بشرية عالية، وفي مقدمتها شهر رمضان المبارك وموسم الحج، إذ تتضاعف أعداد القاصدين بصورة ملحوظة، مما يستدعي جاهزية تشغيلية عالية ومنظومة متكاملة لإدارة الحشود.

وصُممت هذه الأدوار وفق أحدث المعايير الهندسية والمعمارية، لتوفير مساحات إضافية مهيأة للصلاة والطواف، بما يضمن انسيابية الحركة وتوزيع الحشود بشكل متوازن، ويحدّ من التكدس في المناطق الحيوية كصحن المطاف والمسارات المؤدية إليه، الأمر الذي يعزز من راحة القاصدين ويُمكّنهم من أداء مناسكهم في أجواء يسودها الخشوع والطمأنينة، وروعي في تصميمها تحقيق أعلى معايير السلامة، من خلال توفير مخارج طوارئ متعددة وأنظمة إنذار متقدمة.

قد يهمّك أيضاً
صلاة التهجد في المسجد الحرام ليلة 29 رمضان.. مشاهد إيمانية تفيض خشوعًا وسكينة

صلاة التهجد في المسجد الحرام ليلة 29 رمضان.. مشاهد إيمانية تفيض خشوعًا...

مشاهد إيمانية وإنسانية بأروقة وساحات المسجد الحرام ليلة 29 رمضان

مشاهد إيمانية وإنسانية بأروقة وساحات المسجد الحرام ليلة 29 رمضان

وترتبط الأدوار المختلفة بشبكة متكاملة من الممرات والمصاعد والسلالم الكهربائية، إضافة إلى مسارات مخصصة لذوي الإعاقة وكبار السن، مما يسهم في سهولة الوصول والتنقل بين أرجاء المسجد الحرام، ويعكس مستوى العناية الفائقة بتيسير الحركة للجميع دون استثناء.

وتتكامل هذه البنية مع لوحات إرشادية متعددة اللغات، وخدمات توجيه ميدانية تعمل على مدار الساعة لمساندة القاصدين وتسهيل تنقلهم.

تقنيات حديثة لمراقبة الكثافات البشرية

وتعتمد الجهات المعنية على تقنيات حديثة لمراقبة الكثافات البشرية وتحليل تدفق الحشود بشكل لحظي، عبر أنظمة ذكية وكاميرات متقدمة، تسهم في تعزيز كفاءة إدارة الحشود واتخاذ القرارات التشغيلية المناسبة في الوقت المناسب، بما يضمن سلامة الجميع ويُحافظ على انسيابية الحركة داخل مختلف الأدوار. وأوضحت الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي أن الأدوار والتوسعات الحديثة تمثل عنصرًا محوريًا في منظومة إدارة الحشود داخل المسجد الحرام، مبينةً أنها تُسهم في رفع الطاقة الاستيعابية بشكل كبير، وتعزز من كفاءة التشغيل والخدمات المقدمة لضيوف الرحمن، خصوصًا مع تكاملها مع الأنظمة الذكية وخطط التفويج المعتمدة التي تُطبّق خلال أوقات الذروة.

ولفتت النظر إلى أن هذه الأدوار لا تقتصر على كونها مساحات إضافية فحسب، بل تمثل بيئة خدمية متكاملة تضم نقاطًا للإرشاد، ومواقع لتقديم الخدمات الإسعافية، وأخرى لتوزيع المياه، بما يعزز من تجربة القاصدين ويُسهم في راحتهم أثناء أداء المناسك.

وأكدت الهيئة حرصها المستمر على تطوير المرافق والخدمات وفق خطط تشغيلية متقدمة، تُواكب الزيادة المطردة في أعداد القاصدين، وتسهم في تهيئة بيئة إيمانية متكاملة تعينهم على أداء عباداتهم بكل يسرٍ وطمأنينة، في ظل الدعم غير المحدود من القيادة الرشيدة -أيدها الله- لخدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما، بما يعكس المكانة الكبيرة التي يحظى بها الحرمان الشريفان في قلوب المسلمين حول العالم، ويجسد رسالة المملكة في العناية بضيوف الرحمن وتيسير أداء شعائرهم بأعلى مستويات الجودة والكفاءة.

إقرأ المزيد

لقطات توثّق حركة الحشود المليونية بالمسجد الحرام ليلة 28 رمضان
السعودية

لقطات توثّق حركة الحشود المليونية بالمسجد الحرام...

السعودية
أعمدة المسجد الحرام.. شواهد معمارية تحمل التاريخ وتخدم ملايين المصلين
السعودية

أعمدة المسجد الحرام.. شواهد معمارية تحمل التاريخ...

السعودية
هيئة العناية بالحرمين توظف منظومة صوتية متطورة حول المسجد الحرام
السعودية

هيئة العناية بالحرمين توظف منظومة صوتية متطورة...

السعودية
تنظيم دقيق للحشود في المسجد الحرام ليلة 25 رمضان
السعودية

تنظيم دقيق للحشود في المسجد الحرام ليلة...

السعودية
قاصدو المسجد الحرام يشهدون ختم القرآن الكريم ليلة 29 من شهر رمضان
السعودية

قاصدو المسجد الحرام يشهدون ختم القرآن الكريم...

السعودية
صلاة التهجد في المسجد الحرام ليلة 29 رمضان.. مشاهد إيمانية تفيض خشوعًا وسكينة
السعودية

صلاة التهجد في المسجد الحرام ليلة 29...

السعودية
لقطات توثق المشاهد الإيمانية والإنسانية في المسجد الحرام ليلة 27 رمضان
السعودية

لقطات توثق المشاهد الإيمانية والإنسانية في المسجد...

السعودية
الشؤون الدينية تكثّف استعداداتها لختم القرآن الكريم في المسجد الحرام
السعودية

الشؤون الدينية تكثّف استعداداتها لختم القرآن الكريم...

السعودية