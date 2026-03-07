أرامكو: توجيه شحنات النفط الخام مؤقتًا إلى “ميناء ينبع”

أعلنت أرامكو السعودية، عن إعادة توجيه شحنات النفط الخام مؤقتًا إلى “ميناء ينبع” لتعزيز السلامة واستمرارية الإمدادات.

وقالت شركة أرامكو، إنها تواصل متابعة التطورات بشكل دقيق لاتخاذ القرار المناسب بإعادة العمليات إلى وضعها الطبيعي متى ما استقرت الظروف، وفقا لـ”الإخبارية”.