لتعزيز السلامة واستمرارية الإمدادات

أرامكو: توجيه شحنات النفط الخام مؤقتًا إلى “ميناء ينبع”

السبت ٧ مارس ٢٠٢٦ الساعة ١٠:٥٩ مساءً
المواطن - فريق التحرير

أعلنت أرامكو السعودية، عن إعادة توجيه شحنات النفط الخام مؤقتًا إلى “ميناء ينبع” لتعزيز السلامة واستمرارية الإمدادات.

وقالت شركة أرامكو، إنها تواصل متابعة التطورات بشكل دقيق لاتخاذ القرار المناسب بإعادة العمليات إلى وضعها الطبيعي متى ما استقرت الظروف، وفقا لـ”الإخبارية”.

