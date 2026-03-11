سلمان للإغاثة يوزع 24 ألف وجبة غذائية ساخنة للنازحين في قطاع غزة سلطنة عُمان: إسقاط طائرة مسيّرة وسقوط أخرى في البحر شمال الدقم إخلاء طاقم سفينة تجارية إثر هجوم بمقذوف في مضيق هرمز طيران ناس يحقق ربحًا قياسيًا تاريخيًا مسجلًا صافي ربح معدل بلغ 556 مليون ريال المرور يدعو ضيوف الرحمن لاستخدام النقل العام لضمان انسيابية الحركة سقوط مسيرتين في محيط مطار دبي الدولي تحذير سيبراني: تحديثات مطلوبة لأجهزة Lenovo بسبب ثغرات أمنية أسباب وراثية للصرع لدى الأطفال فيصل بن فرحان يجري اتصالًا بوزير الخارجية الأمريكي لبحث استمرار الاعتداءات الإيرانية الغاشمة ارتفاع أسعار الذهب اليوم
كشفت دراسات وأبحاث طبية أسترالية حديثة عن تشخيص واكتشاف الأسباب الوراثية لعدد من الاضطرابات العصبية والصرع لدى الأطفال، التي تبلغ أكثر من 1200 حالة، من بينها أشكال نادرة ترتبط بطفرات جينية محددة، مما يعزز فرص التشخيص المبكر وتحسين الرعاية الصحية للحالات المرضية المعقدة.
وأوضح المشرف على الدراسة في معهد مورداك الأسترالي لأبحاث أمراض الأطفال في ملبورن البروفيسور ديفيد دانكس، أن الأبحاث تمكنت من استخدام تقنيات تحليل الجينوم البشري لتحديد الطفرات الجينية المسؤولة عن عدد من الأمراض الوراثية النادرة لدى الأطفال في مراحل مبكرة من العمر، الأمر الذي يسهم في تشخيص الحالات المرضية بدقة أكبر وتوجيه العلاج المناسب، بما يحسن فرص الرعاية الصحية للأطفال المصابين ويحد من المضاعفات الصحية.