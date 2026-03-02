Icon

أسعار الذهب ترتفع بنحو 2%

الإثنين ٢ مارس ٢٠٢٦ الساعة ١١:٣١ صباحاً
أسعار الذهب ترتفع بنحو 2%
المواطن - فريق التحرير

صعد الذهب بنحو 2% اليوم الاثنين عقب تطورات عسكرية مفاجئة في الشرق الأوسط، مما عزز الإقبال على الأصول الآمنة وزاد حالة عدم اليقين في الأسواق.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية بنسبة (1.72%) إلى (5368.09) دولارًا للأوقية، مسجلًا أعلى مستوى في أكثر من (4) أسابيع، كما زادت العقود الأمريكية الآجلة بنسبة (2.58%) إلى (5382.60) دولارًا.

ويأتي هذا الأداء في ظل استمرار الطلب القوي من البنوك المركزية وصناديق الاستثمار، إلى جانب توقعات بتيسير السياسة النقدية. وكان الذهب قد حقق مكاسب بنحو (64%) خلال عام (2025).

وتشير توقعات مؤسسات مالية كبرى إلى إمكانية صعود الأسعار نحو (6000) دولار، مع ترجيحات ببلوغ (6300) دولار للأوقية بحلول نهاية (2026).

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة بنسبة (1.68%) إلى (95.35) دولارًا، والبلاتين بنسبة (0.74%) إلى (2382.15) دولارًا، والبلاديوم بنسبة (0.25%) إلى (1790.60) دولارًا للأوقية.

