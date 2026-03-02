أسعار الذهب ترتفع بنحو 2%

المتحدث الرسمي لـ #وزارة_الدفاع: اعتراض وتدمير تسع مسيَّرات فور دخولها أجواء المملكة وظائف شاغرة لدى وزارة الصناعة والثروة المعدنية تعليق الدراسة الحضورية بمدارس تعليم الشرقية اليوم الأربعاء مجلس الوزراء برئاسة ولي العهد: السعودية ستتّخذ الإجراءات اللازمة للذود عن أمنها وحماية أراضيها تعليق الدراسة الحضورية بجامعة الملك خالد وظائف شاغرة في شركة معادن حرس الحدود ينفّذ مبادرة تفطير الصائمين عبر منفذ الحديثة ارتفاع الدولار وسط تجدد المخاوف بشأن التضخم وظائف إدارية وهندسية شاغرة بشركة ياسرف مكتبة المسجد النبوي.. صرح علمي عريق يخدم الباحثين وطلبة العلم
صعد الذهب بنحو 2% اليوم الاثنين عقب تطورات عسكرية مفاجئة في الشرق الأوسط، مما عزز الإقبال على الأصول الآمنة وزاد حالة عدم اليقين في الأسواق.
وارتفع الذهب في المعاملات الفورية بنسبة (1.72%) إلى (5368.09) دولارًا للأوقية، مسجلًا أعلى مستوى في أكثر من (4) أسابيع، كما زادت العقود الأمريكية الآجلة بنسبة (2.58%) إلى (5382.60) دولارًا.
ويأتي هذا الأداء في ظل استمرار الطلب القوي من البنوك المركزية وصناديق الاستثمار، إلى جانب توقعات بتيسير السياسة النقدية. وكان الذهب قد حقق مكاسب بنحو (64%) خلال عام (2025).
وتشير توقعات مؤسسات مالية كبرى إلى إمكانية صعود الأسعار نحو (6000) دولار، مع ترجيحات ببلوغ (6300) دولار للأوقية بحلول نهاية (2026).
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة بنسبة (1.68%) إلى (95.35) دولارًا، والبلاتين بنسبة (0.74%) إلى (2382.15) دولارًا، والبلاديوم بنسبة (0.25%) إلى (1790.60) دولارًا للأوقية.