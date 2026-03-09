Icon

أسعار الغاز والنفط ترتفع بشكل غير مسبوق في أوروبا

الإثنين ٩ مارس ٢٠٢٦ الساعة ٣:١٩ مساءً
أسعار الغاز والنفط ترتفع بشكل غير مسبوق في أوروبا
المواطن - فريق التحرير

شهدت أسواق الطاقة في أوروبا ارتفاعًا حادًا في أسعار الغاز الطبيعي بنحو 30%، بعد أن قفزت أسعار النفط الخام إلى أكثر من 100 دولار للبرميل وسط توترات وصراع مستمر في الشرق الأوسط بسبب الحرب الأمريكية الإسرائيلية الإيرانية ، مما أثر بشكل كبير على إمدادات الطاقة العالمية.

ووفق بيانات التداول في 9 مارس 2026، وصل سعر الغاز الطبيعي المرجعي في السوق الأوروبية إلى حوالي 62.56 يورو لكل ميجاواط/ساعة، بزيادة حوالي 17% عن الجلسة السابقة، في أقوى ارتفاع أسبوعي منذ أزمة الطاقة عام 2022، وفقا لصحيفة لابانجورديا الإسبانية.

وجاء هذا الارتفاع بعد انقطاع تدفقات النفط والغاز عبر مضيق هرمز، أحد أهم الممرات البحرية التي ينقل عبرها جزء كبير من الطاقة إلى الأسواق العالمية، ما زاد المخاوف من تعطل طويل في التوريدات.

وبعد شتاء قاس أدى إلى استنزاف احتياطيات الغاز الأوروبية، تضطر الدول الأوروبية الآن إلى استيراد كميات أكبر من الغاز الطبيعي المسال (LNG) لتعويض النقص، مما أدى إلى منافسة قوية مع مستوردي الطاقة في آسيا وسط إمدادات عالمية محدودة.

