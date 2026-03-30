أسعار النفط تتجاوز 115 دولارًا

ارتفعت أسعار النفط مجددًا اليوم الاثنين، مع اتجاه خام برنت نحو تسجيل أفضل أداء شهري في تاريخه، في ظل اتساع نطاق الحرب الأميركية -الإسرائيلية مع إيران في الشرق الأوسط.

وصعد خام برنت بنحو 59% منذ بداية مارس، متجاوزا المكاسب المسجلة في عام 1990، بعدما أدى إغلاق مضيق هرمز إلى تصاعد المخاوف، وهو الممر الذي يعبر من خلاله نحو خُمس إمدادات النفط والغاز العالمية.

وسجّلت أسعار النفط ارتفاعًا ملحوظًا في تعاملات الاثنين، إذ تجاوز خام غرب تكساس الوسيط مجددًا حاجز 100 دولار للبرميل، بينما ارتفع سعر خام برنت بنسبة 2.2% متجاوزًا 115 دولارًا للبرميل، في ظل تواصل الحرب في الشرق الأوسط، وفق وكالة “فرانس برس”.