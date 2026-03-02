أسعار النفط تقفز بنسبة 7%

قفزت أسعار النفط بنسبة (7%) لتسجل أعلى مستوياتها منذ أشهر.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت إلى (82.37) دولارًا للبرميل، فيما صعد خام غرب تكساس الوسيط بمقدار (4.66) دولارات، أو ما يعادل (6.95%)، ليصل إلى (71.68) دولارًا للبرميل بعد أن لامس (75.33) دولارًا في وقت سابق.