أسعار النفط تنخفض 1% متراجعة عن مكاسبها السابقة

انخفضت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية اليوم الثلاثاء، متراجعة عن مكاسبها السابقة.

وهبطت العقود الآجلة لخام برنت لشهر مايو 1.22 دولار، أو 1.08%، إلى 111.56 دولارًا للبرميل، بعد ‌ارتفاعها نحو 2% في وقت سابق من الجلسة.

ونزلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي لشهر مايو 98 سنتًا، أو 0.95%، ‌إلى 101.90 دولار للبرميل، بعد أن سجّلت أعلى مستوى لها منذ التاسع من مارس في بداية التداولات.