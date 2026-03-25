وسط آمال بإنهاء الصراع في الشرق الأوسط

أسعار النفط تهوي 6% وتكسر حاجز 100 دولار

الأربعاء ٢٥ مارس ٢٠٢٦ الساعة ٩:٤٤ صباحاً
المواطن - فريق التحرير

شهدت أسواق الطاقة العالمية تراجعاً حاداً في أسعار النفط خلال تداولات اليوم الأربعاء، حيث فقدت العقود الآجلة ما يقرب من 6% من قيمتها، مدفوعة بتصاعد آمال التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في الشرق الأوسط. ويأتي هذا الهبوط الحاد عقب تقارير كشفت عن مبادرة دبلوماسية أمريكية تتضمن خطة من 15 نقطة تم إرسالها إلى إيران لإنهاء الحرب الدائرة، مما خفف من مخاوف الأسواق بشأن استمرار اضطرابات إمدادات الخام من منطقة الإنتاج الرئيسية في العالم.

وفي تفاصيل الإغلاقات السعرية، تراجعت العقود الآجلة لخام برنت بنحو 6.21 دولار، ما يعادل 5.9%، لتستقر عند 98.28 دولار للبرميل بحلول الساعة 00:58 بتوقيت غرينتش، لتكسر بذلك حاجز الـ 100 دولار الذي حافظت عليه طويلاً. وبالتزامن مع ذلك، انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بمقدار 4.67 دولار أو بنسبة 5.1%، لتصل إلى 87.68 دولار للبرميل، وذلك بعد يوم واحد من تسجيل الخامين مكاسب قوية بلغت 5% في تداولات متقلبة.

ويرى محللون أن السوق يشهد حالياً موجة واسعة من عمليات جني الأرباح، مدفوعة بالتفاؤل الحذر بشأن نجاح المفاوضات الدبلوماسية. وفي هذا السياق، أشار هيرويوكي كيكوكاوا، كبير المحللين لدى “نيسان سكيوريتيز إنفيستمنت”، إلى أن توقعات وقف إطلاق النار زادت بنسبة طفيفة، مما قاد المستثمرين لتسييل مراكزهم، مؤكداً في الوقت ذاته أن حالة عدم اليقين بشأن النتائج النهائية للمفاوضات لا تزال تحد من عمليات البيع الكثيفة.

وعلى الجانب الآخر، تظل الأسواق في حالة ترقب حذر لتطورات المشهد الميداني؛ إذ حذر مراقبون من أن أسعار النفط قد تعاود الارتفاع سريعاً في حال تعثر المسار الدبلوماسي أو استئناف القتال. وتزداد هذه المخاوف بشكل خاص مع وجود احتمالات لامتطاد الهجمات الإيرانية إلى منشآت الطاقة في الدول المجاورة، وهو السيناريو الذي قد يدفع الأسعار للتحليق مجدداً فوق المستويات الحالية، خاصة في ظل تقارير تشير إلى عرض طهران لنفطها بأسعار تفوق سعر خام برنت القياسي في صفقات مع دول مثل الهند.

