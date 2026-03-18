أكثر من 278 ألف ساعة تطوعية بمشاركة 23 ألف متطوع خلال رمضان

كشفت وزارة البلديات والإسكان عن تنفيذ أكثر من 278,627 ساعة تطوعية خلال شهر رمضان المبارك، بمشاركة ما يزيد على 23 ألف متطوع ومتطوعة، ضمن مبادرات العمل التطوعي في القطاع البلدي والإسكاني، التي نُفذت في مختلف مناطق المملكة دعمًا لأعمال وخدمات القطاع.

وشملت المبادرات التطوعية تنفيذ أكثر من 11 ألف جولة رقابية، وإزالة أكثر من 6 آلاف ملصق عشوائي من المرافق العامة، إلى جانب تحسين أكثر من 400 متر من الطرق والأرصفة، والإسهام في تحسين الحدائق والمرافق العامة بما يعزز المشهد الحضري ويرتقي بجودة البيئة الحضرية في المدن.

وتضمنت المبادرات تنفيذ برامج توعوية ومجتمعية استفاد منها أكثر من 62 ألف مستفيد، ركزت على تعزيز ثقافة المحافظة على المرافق العامة وترسيخ السلوك الحضاري، إضافة إلى توزيع أكثر من 20 ألف وجبة إفطار خلال الشهر الكريم.

وأوضحت الوزارة أن المبادرات أسهمت كذلك في تحقيق عائد من المساهمات المالية تجاوز 17,223,500 ريال، في مؤشر يعكس مستوى التفاعل المجتمعي مع المبادرات التطوعية ودورها في دعم جهود القطاع البلدي والإسكاني.

وأكدت الوزارة أن هذا الجهد التطوعي يجسد تكامل الجهود بين الجهات الحكومية والمجتمع، ويعكس تنامي الوعي بأهمية العمل التطوعي في دعم الخدمات البلدية وتعزيز جودة الحياة في المدن.