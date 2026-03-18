Icon

لا صحة لمقاطع استهداف مواقع بالرياض.. السعودية آمنة ومستقرة بوعي شعبها ويقظة أجهزتها الأمنية

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

آخر الاخبار
السعودية

أكثر من 278 ألف ساعة تطوعية بمشاركة 23 ألف متطوع خلال رمضان

الخميس ١٩ مارس ٢٠٢٦ الساعة ١٢:٢١ صباحاً
أكثر من 278 ألف ساعة تطوعية بمشاركة 23 ألف متطوع خلال رمضان
المواطن - فريق التحرير

كشفت وزارة البلديات والإسكان عن تنفيذ أكثر من 278,627 ساعة تطوعية خلال شهر رمضان المبارك، بمشاركة ما يزيد على 23 ألف متطوع ومتطوعة، ضمن مبادرات العمل التطوعي في القطاع البلدي والإسكاني، التي نُفذت في مختلف مناطق المملكة دعمًا لأعمال وخدمات القطاع.

وشملت المبادرات التطوعية تنفيذ أكثر من 11 ألف جولة رقابية، وإزالة أكثر من 6 آلاف ملصق عشوائي من المرافق العامة، إلى جانب تحسين أكثر من 400 متر من الطرق والأرصفة، والإسهام في تحسين الحدائق والمرافق العامة بما يعزز المشهد الحضري ويرتقي بجودة البيئة الحضرية في المدن.

وتضمنت المبادرات تنفيذ برامج توعوية ومجتمعية استفاد منها أكثر من 62 ألف مستفيد، ركزت على تعزيز ثقافة المحافظة على المرافق العامة وترسيخ السلوك الحضاري، إضافة إلى توزيع أكثر من 20 ألف وجبة إفطار خلال الشهر الكريم.
وأوضحت الوزارة أن المبادرات أسهمت كذلك في تحقيق عائد من المساهمات المالية تجاوز 17,223,500 ريال، في مؤشر يعكس مستوى التفاعل المجتمعي مع المبادرات التطوعية ودورها في دعم جهود القطاع البلدي والإسكاني.

وأكدت الوزارة أن هذا الجهد التطوعي يجسد تكامل الجهود بين الجهات الحكومية والمجتمع، ويعكس تنامي الوعي بأهمية العمل التطوعي في دعم الخدمات البلدية وتعزيز جودة الحياة في المدن.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد