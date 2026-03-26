السعودية

أكثر من 340 ألف مستفيد من خدمة الإرشاد في المسجد النبوي خلال رمضان

الخميس ٢٦ مارس ٢٠٢٦ الساعة ٣:٥٢ مساءً
أكثر من 340 ألف مستفيد من خدمة الإرشاد في المسجد النبوي خلال رمضان
المواطن - واس

استفاد (346,396) زائرًا من خدمة الإرشاد في المسجد النبوي خلال شهر رمضان لعام 1447هـ، ضمن منظومة خدمات ميدانية تهدف إلى تعزيز تجربة الزائرين وتسهيل تنقلهم داخل المسجد وساحاته.

وأوضحت الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي أن فرق الإرشاد تقدم الدعم المعلوماتي والإجابة عن الاستفسارات على مدار الساعة بعدة لغات، إلى جانب تنظيم الحشود ومساعدة كبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة داخل المسجد النبوي، بما يسهم في تسهيل الحركة ورفع جودة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن.

وتأتي هذه الجهود ضمن الأعمال التنظيمية والإرشادية الهادفة إلى رفع كفاءة الحركة داخل المسجد وتيسير وصول الزائرين إلى الوجهات والخدمات المختلفة.

