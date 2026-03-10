أمانة المدينة المنورة تطرح فرصة استثمارية لإنشاء منتجع بحي العاقول

طرحت أمانة منطقة المدينة المنورة فرصة استثمارية لإنشاء وتشغيل وصيانة منتجع متعدد الاستخدامات على تقاطع طريق سعد بن سلامة الأشهلي مع طريق الملك خالد بن عبدالعزيز بحي العاقول، وذلك ضمن الجهود الرامية إلى تنمية الاستثمار وتعزيز المقومات السياحية والترفيهية في المدينة المنورة.

ويتميز موقع المشروع بوقوعه على طريق حيوي يشهد حركة مرورية مستمرة، إضافة إلى سهولة الوصول إليه عبر شبكة الطرق الرئيسة، وقربه من مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي ومحطة قطار الحرمين السريع، إلى جانب وقوعه في منطقة تشهد نموًا عمرانيًا وتوسعًا في الأنشطة السكنية والتجارية.

كما يجاور الموقع عددٌ من المشاريع القائمة التي تضم مقاهي ومطاعم وقاعات أفراح، مما يجعله موقعًا مناسبًا لإقامة منتجعات ثقافية واستشفائية وترفيهية تسهم في تنويع الخيارات السياحية والترفيهية لسكان المدينة المنورة وزوارها.

وأوضحت الأمانة، أن النشاط الاستثماري للفرصة منتجع متعدد الاستخدامات، ويحمل رقم الفرصة (01-26-003001-2003)، ويقع في حي العاقول على مساحة تبلغ نحو 18,523 مترًا مربعًا، فيما تبلغ مدة عقد الاستثمار 25 سنة، مع فترة سماح تصل إلى 30 شهرًا.

ودعت أمانة منطقة المدينة المنورة المستثمرين والمهتمين إلى الاطلاع على تفاصيل الفرصة والتقدم لها عبر بوابة الاستثمار في المدن السعودية فرص.