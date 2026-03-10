Icon

حساب المواطن يودع 3 مليارات ريال لمستفيدي دفعة مارس Icon وصول 4 شاحنات إغاثية جديدة مقدمة من سلمان للإغاثة إلى تعز Icon رياح شديدة على منطقة حائل حتى السابعة مساء Icon فلكية جدة: قمر رمضان في تربيعه الأخير الليلة Icon وظائف شاغرة بشركة مطارات الدمام Icon أمانة المدينة المنورة تطرح فرصة استثمارية لإنشاء منتجع بحي العاقول Icon أرامكو تعلن النتائج المالية للربع الرابع من 2025 بتحقيق نمو وأرباح قوية وعوائد متزايدة Icon المطبخ المركزي التابع لسلمان للإغاثة يواصل تقديم الوجبات الغذائية في قطاع غزة Icon علاقة بين شرب المياه الجوفية وزيادة خطر الإصابة بالشلل الرعاش Icon توقعات الطقس اليوم: أمطار رعدية ورياح على عدة مناطق Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية

أمانة المدينة المنورة تطرح فرصة استثمارية لإنشاء منتجع بحي العاقول

الثلاثاء ١٠ مارس ٢٠٢٦ الساعة ١٢:٢٣ مساءً
أمانة المدينة المنورة تطرح فرصة استثمارية لإنشاء منتجع بحي العاقول
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

طرحت أمانة منطقة المدينة المنورة فرصة استثمارية لإنشاء وتشغيل وصيانة منتجع متعدد الاستخدامات على تقاطع طريق سعد بن سلامة الأشهلي مع طريق الملك خالد بن عبدالعزيز بحي العاقول، وذلك ضمن الجهود الرامية إلى تنمية الاستثمار وتعزيز المقومات السياحية والترفيهية في المدينة المنورة.

ويتميز موقع المشروع بوقوعه على طريق حيوي يشهد حركة مرورية مستمرة، إضافة إلى سهولة الوصول إليه عبر شبكة الطرق الرئيسة، وقربه من مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي ومحطة قطار الحرمين السريع، إلى جانب وقوعه في منطقة تشهد نموًا عمرانيًا وتوسعًا في الأنشطة السكنية والتجارية.

قد يهمّك أيضاً
5700 كادر ينفّذون الخطة التشغيلية لأمانة المدينة المنورة بالعشر الأواخر من رمضان

5700 كادر ينفّذون الخطة التشغيلية لأمانة المدينة المنورة بالعشر الأواخر من رمضان

أمانة المدينة المنورة تطرح فرصة استثمارية لتشغيل منظومة حافلات سياحية متعددة المحطات

أمانة المدينة المنورة تطرح فرصة استثمارية لتشغيل منظومة حافلات سياحية متعددة المحطات

كما يجاور الموقع عددٌ من المشاريع القائمة التي تضم مقاهي ومطاعم وقاعات أفراح، مما يجعله موقعًا مناسبًا لإقامة منتجعات ثقافية واستشفائية وترفيهية تسهم في تنويع الخيارات السياحية والترفيهية لسكان المدينة المنورة وزوارها.

وأوضحت الأمانة، أن النشاط الاستثماري للفرصة منتجع متعدد الاستخدامات، ويحمل رقم الفرصة (01-26-003001-2003)، ويقع في حي العاقول على مساحة تبلغ نحو 18,523 مترًا مربعًا، فيما تبلغ مدة عقد الاستثمار 25 سنة، مع فترة سماح تصل إلى 30 شهرًا.

ودعت أمانة منطقة المدينة المنورة المستثمرين والمهتمين إلى الاطلاع على تفاصيل الفرصة والتقدم لها عبر بوابة الاستثمار في المدن السعودية فرص.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

5700 كادر ينفّذون الخطة التشغيلية لأمانة المدينة المنورة بالعشر الأواخر من رمضان
السعودية

5700 كادر ينفّذون الخطة التشغيلية لأمانة المدينة...

السعودية
أمانة المدينة المنورة تطرح فرصة استثمارية لتشغيل منظومة حافلات سياحية متعددة المحطات
السعودية

أمانة المدينة المنورة تطرح فرصة استثمارية لتشغيل...

السعودية