Icon

علماء يطورون جسرًا جزيئيًّا لتحسين علاج السرطان Icon #يهمك_تعرف | الأحوال المدنية تعلن تقديم الخدمات الإلكترونية وإيصال الوثائق خلال إجازة عيد الفطر Icon أولوية التسجيل للحج لمن لم يسبق له الحج حتى نهاية شوال Icon أمطار غزيرة ورياح شديدة على منطقة الباحة حتى المساء  Icon الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس موريشيوس Icon #يهمك_تعرف | إيجار تكشف خطوات إضافة الصك وتقسيم الوحدات في المنصة Icon الانتهاء من تنفيذ منظومة خدمات الصرف الصحي بالقنفذة بأكثر من 228 مليون ريال Icon سلمان للإغاثة يوزع 24 ألف وجبة غذائية ساخنة في قطاع غزة Icon دراسة تثبت أن الدماغ البشري لا ينجز مهمتين معًا Icon التجارة تكثّف جولاتها الرقابية على أسواق المدينة المنورة خلال رمضان Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية

أمانة جدة تواصل تقديم خدماتها خلال إجازة عيد الفطر

الخميس ١٢ مارس ٢٠٢٦ الساعة ٢:٠٩ مساءً
أمانة جدة تواصل تقديم خدماتها خلال إجازة عيد الفطر
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

تواصل أمانة محافظة جدة جهودها في تقديم الخدمات البلدية خلال إجازة عيد الفطر المبارك 1447هـ، مؤكدةً جاهزيتها لتلبية احتياجات السكان والزائرين من خلال منظومة رقمية متكاملة تعمل على مدار الساعة عبر البوابة الإلكترونية.

وأوضحت الأمانة أنها تواصل تطوير أنظمتها الرقمية بهدف تحسين جودة الخدمات وتعزيز تجربة المستفيد، مشيرة إلى أن البوابة تتيح تنفيذ الخدمات البلدية بسهولة، فيما تم ربط عدد منها بمنصة النفاذ الوطني الموحد لتسهيل الوصول وتقليل الإجراءات الورقية.

قد يهمّك أيضاً
“الجوازات” تعلن مواعيد العمل خلال إجازة عيد الفطر المبارك 1447هـ

“الجوازات” تعلن مواعيد العمل خلال إجازة عيد الفطر المبارك 1447هـ

الموارد البشرية تعلن موعد إجازة عيد الفطر للقطاعين الخاص وغير الربحي

الموارد البشرية تعلن موعد إجازة عيد الفطر للقطاعين الخاص وغير الربحي

ورفعت الأمانة جاهزيتها الميدانية خلال الإجازة عبر خطط عمل مشتركة بين الإدارات المعنية والبلديات الفرعية، مع استمرار استقبال البلاغات ومباشرتها على مدار اليوم، بما يضمن استمرارية الأعمال ورفع كفاءة الاستجابة في مختلف المواقع.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

“الجوازات” تعلن مواعيد العمل خلال إجازة عيد الفطر المبارك 1447هـ
السعودية

“الجوازات” تعلن مواعيد العمل خلال إجازة عيد...

السعودية