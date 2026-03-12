أمانة جدة تواصل تقديم خدماتها خلال إجازة عيد الفطر

علماء يطورون جسرًا جزيئيًّا لتحسين علاج السرطان #يهمك_تعرف | الأحوال المدنية تعلن تقديم الخدمات الإلكترونية وإيصال الوثائق خلال إجازة عيد الفطر أولوية التسجيل للحج لمن لم يسبق له الحج حتى نهاية شوال أمطار غزيرة ورياح شديدة على منطقة الباحة حتى المساء الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس موريشيوس #يهمك_تعرف | إيجار تكشف خطوات إضافة الصك وتقسيم الوحدات في المنصة الانتهاء من تنفيذ منظومة خدمات الصرف الصحي بالقنفذة بأكثر من 228 مليون ريال سلمان للإغاثة يوزع 24 ألف وجبة غذائية ساخنة في قطاع غزة دراسة تثبت أن الدماغ البشري لا ينجز مهمتين معًا التجارة تكثّف جولاتها الرقابية على أسواق المدينة المنورة خلال رمضان
تواصل أمانة محافظة جدة جهودها في تقديم الخدمات البلدية خلال إجازة عيد الفطر المبارك 1447هـ، مؤكدةً جاهزيتها لتلبية احتياجات السكان والزائرين من خلال منظومة رقمية متكاملة تعمل على مدار الساعة عبر البوابة الإلكترونية.
وأوضحت الأمانة أنها تواصل تطوير أنظمتها الرقمية بهدف تحسين جودة الخدمات وتعزيز تجربة المستفيد، مشيرة إلى أن البوابة تتيح تنفيذ الخدمات البلدية بسهولة، فيما تم ربط عدد منها بمنصة النفاذ الوطني الموحد لتسهيل الوصول وتقليل الإجراءات الورقية.
ورفعت الأمانة جاهزيتها الميدانية خلال الإجازة عبر خطط عمل مشتركة بين الإدارات المعنية والبلديات الفرعية، مع استمرار استقبال البلاغات ومباشرتها على مدار اليوم، بما يضمن استمرارية الأعمال ورفع كفاءة الاستجابة في مختلف المواقع.