أمانة جدة تواصل تقديم خدماتها خلال إجازة عيد الفطر

تواصل أمانة محافظة جدة جهودها في تقديم الخدمات البلدية خلال إجازة عيد الفطر المبارك 1447هـ، مؤكدةً جاهزيتها لتلبية احتياجات السكان والزائرين من خلال منظومة رقمية متكاملة تعمل على مدار الساعة عبر البوابة الإلكترونية.

وأوضحت الأمانة أنها تواصل تطوير أنظمتها الرقمية بهدف تحسين جودة الخدمات وتعزيز تجربة المستفيد، مشيرة إلى أن البوابة تتيح تنفيذ الخدمات البلدية بسهولة، فيما تم ربط عدد منها بمنصة النفاذ الوطني الموحد لتسهيل الوصول وتقليل الإجراءات الورقية.

ورفعت الأمانة جاهزيتها الميدانية خلال الإجازة عبر خطط عمل مشتركة بين الإدارات المعنية والبلديات الفرعية، مع استمرار استقبال البلاغات ومباشرتها على مدار اليوم، بما يضمن استمرارية الأعمال ورفع كفاءة الاستجابة في مختلف المواقع.