أمريكا لـ رعاياها في العراق: غادروا فوراً

شددت السفارة الأميركية في بغداد، اليوم السبت، في تنبيه أمني محدَّث، على أن على المواطنين الأميركيين مغادرة العراق على الفور، وذلك في أعقاب هجوم صاروخي خلال الليل استهدف مبنى السفارة.

وقالت السفارة في بيان عبر منصة X، “يُنصح بشدة المواطنون الأميركيون الذين يختارون البقاء في العراق بإعادة النظر في قرارهم”.

انفجارات في العراق

كما أضافت أن هذا التحذير يأتي في ضوء التهديد الكبير الذي تشكله جماعات مسلحة متحالفة مع إيران، وفق التغريدة.

جاء هذا بعدما هز انفجار عنيف العاصمة العراقية، فجر السبت.

وأفاد مصادر، أن الانفجار هزّ الرصافة، بعد استهداف السفارة الأميركية في بغداد، وفقا لـ”العربية”.

كما نقل عن مصدر أمني عراقي قوله إن “مسيرة أصابت السفارة”، اليوم السبت، وسط تصاعد الدخان من الموقع. وأضاف المسؤول أن الهجوم أدى إلى تدمير منظومة الدفاع الجوي في البعثة الدبلوماسية.

فيما ذكر مسؤولون عراقيون آخرون أن صاروخاً أصاب مهبطاً للطائرات المروحية بالسفارة، حسب ما نقلت “أسوشييتد برس”.

إلى ذلك، أشارت مصادر أمنية أخرى إلى إسقاط مسيرة كانت تستهدف مركزا دبلوماسيا أميركيا قرب مطار بغداد، وفق رويترز.

وكان مجمع السفارة المترامي الأطراف، وهو أحد أكبر المنشآت الدبلوماسية الأميركية في العالم، تعرض سابقاً لعدة هجمات بالصواريخ والطائرات المسيرة التي أطلقتها ميليشيات متحالفة مع إيران.

أتى ذلك، بعد مقتل عنصرين في كتائب حزب الله الموالية لطهران، أحدهما “شخصية مهمة”، في بغداد فجر اليوم في ضربتَين هما الأوليان داخل العاصمة العراقية منذ بدء الحرب في الشرق الأوسط، حسبما أوضح مسؤولون أمنيون لوكالة فرانس برس. وقال مسؤول أمني إنه في وسط بغداد، “في الساعة 02,15 (23,15 ت.غ الجمعة) تم استهداف دار مستغلّ كمقرّ تابع لكتائب حزب الله بصاروخ”، ما أدّى إلى “مقتل إحدى الشخصيات المهمة وإصابة اثنين تم نقلهما إلى المستشفى”.

فيما أكد شهود عيان أنهم شاهدوا دخانا يتصاعد من منطقة العَرَصات حيث توجد مقارّ مجموعات عراقية مسلحة.