أمر ملكي باعتماد تأسيس جامعة الرياض للفنون

السبت ١٤ مارس ٢٠٢٦ الساعة ٧:٣٢ مساءً
صدر أمرٌ ملكي يقضي باعتماد تأسيس جامعة الرياض للفنون وفقًا لنظامها الخاص، ومقرها مدينة الرياض؛ لتكون جامعة متخصصة فيمجالات الثقافة والفنون تحت إشراف وزارة الثقافة.

ويأتي تأسيس جامعة الرياض للفنون امتدادًا لما توليه القيادة الرشيدةأيدها اللهمن عنايةٍ واهتمامٍ بتطوير القطاع الثقافي، وتعزيزمنظومة التعليم المتخصص في مجالات الثقافة والفنون، بما يسهم في إعداد الكفاءات الوطنية في التخصصات الإبداعية المختلفة، وتوفيربيئة تعليمية متقدمة تسهم في دعم الحِراك الثقافي وتنمية الصناعات الثقافية والإبداعية في المملكة.

وستكون جامعة الرياض للفنون مؤسسة تعليمية مستقلة تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، وستعمل على تقديمبرامج أكاديمية متخصصة في عددٍ من مجالات الثقافة والفنون، بما يواكب أفضل الممارسات العالمية في التعليم الفني والثقافي، ويسهم فيتأهيل الكوادر الوطنية القادرة على الإسهام في تطوير القطاعات الثقافية والإبداعية، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.

كما تضمن الأمر الملكي تفويض سمو وزير الثقافة بممارسة اختصاصات مجلس أمناء الجامعة إلى حين تشكيله وفقًا لنظامها الأساسي،وذلك بما يكفل استكمال الإجراءات التنظيمية والإدارية اللازمة لبدء أعمال الجامعة وتمكينها من أداء مهامها الأكاديمية والتعليمية.

ويُنتظر أن تسهم الجامعة في بناء منظومةٍ تعليمية متقدمة قائمة على الشراكات الأكاديمية مع عددٍ من المؤسسات التعليمية الدولية المرموقة؛بما يعزز تبادل الخبرات الأكاديمية وتطوير البرامج التعليمية، ويدعم مكانة المملكة بوصفها مركزًا ثقافيًا وإبداعيًا في المنطقة.

