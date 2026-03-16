Icon

حراك متزايد في أسواق القصيم استعدادًا لعيد الفطر Icon السعودية تعزي إثيوبيا في ضحايا الفيضانات والانهيارات Icon برنامج التغذية المدرسية قديمًا.. حكاية مبادرة حفرت ذكرياتها في وجدان الأجيال Icon ولي العهد يجري اتصالًا هاتفيًا برئيس الإمارات Icon نقل معسكر المنتخب السعودي الأول لكرة القدم إلى جدة وصربيا خلال التوقف الدولي لمارس Icon لقطات توثق المشاهد الإيمانية والإنسانية في المسجد الحرام ليلة 27 رمضان Icon حلويات العيد تصنع فرحة الأطفال بخيارات متعددة Icon شرطة عسير تضبط مقيمًا لممارسته التسول Icon توقعات أمريكية بحسم الحرب مع إيران خلال 6 أسابيع Icon وظائف شاغرة في شركة أرامكو Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية

أمطار رعدية غزيرة وسيول وبرد على عدة مناطق

الإثنين ١٦ مارس ٢٠٢٦ الساعة ١١:١٥ صباحاً
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم- بمشيئة الله تعالى-، هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول تصحب بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق القصيم، الرياض والشرقية في حين تكون خفيفة إلى متوسطة على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة والمدينة المنورة.

وفي البحر الأحمر، الرياح السطحية، شمالية غربية إلى شمالية على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية شرقية إلى جنوبية على الجزء الجنوبي بسرعة 20-42 كم/ساعة تصل إلى 55كم/ساعة باتجاه مضيق باب المندب وارتفاع الموج من متر إلى مترين يصل إلى مترين ونصف باتجاه مضيق باب المندب، وحالة البحر متوسط الموج يصل إلى مائج باتجاه مضيق باب المندب.

قد يهمّك أيضاً
أمطار رعدية وسيول وبرد على 8 مناطق

أمطار رعدية وسيول وبرد على 8 مناطق

تقلبات جوية في تبوك والهلال الأحمر يعلن الجاهزية الكاملة

تقلبات جوية في تبوك والهلال الأحمر يعلن الجاهزية الكاملة

وأمّا الخليج العربي تكون الرياح السطحية جنوبية شرقية إلى شرقية بسرعة 12-35 كم/ساعة تصل إلى 50 كم/ساعة مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الشمالي والأوسط، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف يصل إلى مترين ونصف مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الشمالي والأوسط، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج يصل إلى مائج مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الشمالي والأوسط.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

أمطار رعدية وسيول وبرد على 8 مناطق
السعودية

أمطار رعدية وسيول وبرد على 8 مناطق

السعودية
أمطار رعدية غزيرة وسيول وبرد على 6 مناطق
السعودية

أمطار رعدية غزيرة وسيول وبرد على 6...

السعودية
تقلبات جوية في تبوك والهلال الأحمر يعلن الجاهزية الكاملة
السعودية

تقلبات جوية في تبوك والهلال الأحمر يعلن...

السعودية