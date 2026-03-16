أمطار رعدية غزيرة وسيول وبرد على عدة مناطق

توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم- بمشيئة الله تعالى-، هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول تصحب بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق القصيم، الرياض والشرقية في حين تكون خفيفة إلى متوسطة على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة والمدينة المنورة.

وفي البحر الأحمر، الرياح السطحية، شمالية غربية إلى شمالية على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية شرقية إلى جنوبية على الجزء الجنوبي بسرعة 20-42 كم/ساعة تصل إلى 55كم/ساعة باتجاه مضيق باب المندب وارتفاع الموج من متر إلى مترين يصل إلى مترين ونصف باتجاه مضيق باب المندب، وحالة البحر متوسط الموج يصل إلى مائج باتجاه مضيق باب المندب.

وأمّا الخليج العربي تكون الرياح السطحية جنوبية شرقية إلى شرقية بسرعة 12-35 كم/ساعة تصل إلى 50 كم/ساعة مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الشمالي والأوسط، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف يصل إلى مترين ونصف مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الشمالي والأوسط، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج يصل إلى مائج مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الشمالي والأوسط.