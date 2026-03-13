أمطار على منطقة نجران حتى المساء خطيب المسجد النبوي: شهركم الكريم قد دنت ساعات رحيله فاجبروا نقصان البدايات بإحسان النهايات تركيا تعلن إسقاط ثالث صاروخ إيراني في أجوائها خطيب المسجد الحرام: يوم العيد يوم فرح مشروع بالطاعة والشكر لا بالغفلة والمعصية قطار الحرمين: زيادة عدد الرحلات بين المدينة المنورة ومكة المكرمة وظائف شاغرة في فروع الفطيم القابضة وزير الداخلية يبحث التعاون بالمجال الأمني مع وزيرة الخارجية البريطانية وظائف شاغرة لدى الخزف السعودي هطول أمطار الخير على محافظة الأحساء اعتراض وتدمير 7 مسيّرات بعد دخولها المجال الجوي للمملكة
نبَّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من هطول أمطار متوسطة على منطقة نجران، تشمل تأثيراتها المصاحبة رياحًا شديدة السرعة، وشبه انعدام في مدى الرؤية، وتساقط البرد، وجريان السيول، وصواعق رعدية، على مدينة نجران، ومحافظات بدر الجنوب، وحبونا، وثار، ويدمة, وخباش.
وبيَّن أن الحالة ستستمر -بمشيئة اللّٰه تعالى- حتى الساعة الثامنة مساءً.