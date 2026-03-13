Icon

السعودية

أمطار على منطقة نجران حتى المساء 

الجمعة ١٣ مارس ٢٠٢٦ الساعة ٢:٢٣ مساءً
أمطار على منطقة نجران حتى المساء 
المواطن - واس

نبَّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من هطول أمطار متوسطة على منطقة نجران، تشمل تأثيراتها المصاحبة رياحًا شديدة السرعة، وشبه انعدام في مدى الرؤية، وتساقط البرد، وجريان السيول، وصواعق رعدية، على مدينة نجران، ومحافظات بدر الجنوب، وحبونا، وثار، ويدمة, وخباش.

وبيَّن أن الحالة ستستمر -بمشيئة اللّٰه تعالى- حتى الساعة الثامنة مساءً.

