أمطار غزيرة وسيول على منطقة عسير حتى الثامنة 

نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من تكون أمطار على منطقة عسير، يصاحبها رياح شديدة السرعة وانعدام في مدى الرؤية الأفقية وتساقط البرد وجريان السيول وصواعق رعدية، على مدينة أبها ومحافظات أحد رفيدة وخميس مشيط والنماص وبلقرن وتنومة.

وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الثامنة مساءً.