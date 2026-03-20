أمطار ورياح شديدة على الشمالية حتى مساء السبت

نبه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من هطول أمطار متوسطة يصحبها رياح شديدة السرعة، وجريان السيول وصواعق رعدية وتساقط البرد، على منطقة الحدود الشمالية، تشمل مدينة عرعر ومحافظة طريف والعويقيلة.

وبين المركز أن الحالة تبدأ من الساعة 9 صباحًا من اليوم السبت وتستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الثامنة مساءً.