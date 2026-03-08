أمطار ورياح نشطة على الشرقية

نبَّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة يصاحبها هبوب رياحٍ نشطةٍ على المنطقة الشرقية، التي تشمل مدينة الدمام، والظهران، ومحافظات الخفجي، وقرية العليا، والنعيرية، ورأس تنورة، والقطيف، وبقيق، والأحساء، والعديد؛ مما تسبب في تساقط البرد، وصواعق رعدية، وارتفاع أمواج البحر في المناطق الساحلية بالمنطقة، وإثارة الأتربة، وشبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية في الطرق السريعة والمناطق المفتوحة.

وبيّن أن الحالة ستستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ9 مساءً.

فيما حذّر المركز أيضًا من رياحٍ نشطةٍ على محافظة حفر الباطن، مما تسبب في إثارة الأتربة وانعدام مستوى الرؤية الأفقية (3 – 5) في الطرق السريعة والمناطق المفتوحة، مبينًا أن هذه الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ6 مساء.