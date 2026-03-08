أمطار ورياح نشطة على الشرقية

خالد بن سلمان : نتمنى أن يغلب الجانب الإيراني الحكمة وصوت العقل والابتعاد عن الحسابات الخاطئة انطلاق معرض وزارة الداخلية للتعريف بخدماتها لضيوف الرحمن في جدة المتحدث الرسمي لوزارة الدفاع: اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أُطلق باتجاه قاعدة الأمير سلطان الجوية المتحدث الرسمي لوزارة الدفاع: محاولة هجوم على حقل شيبة واعتراض وتدمير 6 مسيّرات في الربع الخالي ولي العهد يتلقى اتصالًا هاتفيًا من رئيس قبرص موناكو يهزم باريس سان جرمان بثلاثية في الدوري الفرنسي ليفربول يتأهل إلى ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي عبدالعزيز بن سعود يتلقى اتصالًا هاتفيًا من وزير داخلية باكستان المتحدث الرسمي لوزارة الدفاع: اعتراض وتدمير 4 مسيّرات في الربع الخالي متجهة لحقل شيبة أمطار غزيرة على منطقة الباحة حتى مساء السبت
نبَّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة يصاحبها هبوب رياحٍ نشطةٍ على المنطقة الشرقية، التي تشمل مدينة الدمام، والظهران، ومحافظات الخفجي، وقرية العليا، والنعيرية، ورأس تنورة، والقطيف، وبقيق، والأحساء، والعديد؛ مما تسبب في تساقط البرد، وصواعق رعدية، وارتفاع أمواج البحر في المناطق الساحلية بالمنطقة، وإثارة الأتربة، وشبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية في الطرق السريعة والمناطق المفتوحة.
وبيّن أن الحالة ستستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ9 مساءً.
فيما حذّر المركز أيضًا من رياحٍ نشطةٍ على محافظة حفر الباطن، مما تسبب في إثارة الأتربة وانعدام مستوى الرؤية الأفقية (3 – 5) في الطرق السريعة والمناطق المفتوحة، مبينًا أن هذه الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ6 مساء.