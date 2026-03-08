Icon

خالد بن سلمان : نتمنى أن يغلب الجانب الإيراني الحكمة وصوت العقل والابتعاد عن الحسابات الخاطئة Icon انطلاق معرض وزارة الداخلية للتعريف بخدماتها لضيوف الرحمن في جدة Icon المتحدث الرسمي لوزارة الدفاع: اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أُطلق باتجاه قاعدة الأمير سلطان الجوية Icon المتحدث الرسمي لوزارة الدفاع: محاولة هجوم على حقل شيبة واعتراض وتدمير 6 مسيّرات في الربع الخالي Icon ولي العهد يتلقى اتصالًا هاتفيًا من رئيس قبرص Icon موناكو يهزم باريس سان جرمان بثلاثية في الدوري الفرنسي Icon ليفربول يتأهل إلى ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي Icon عبدالعزيز بن سعود يتلقى اتصالًا هاتفيًا من وزير داخلية باكستان Icon المتحدث الرسمي لوزارة الدفاع: اعتراض وتدمير 4 مسيّرات في الربع الخالي متجهة لحقل شيبة Icon أمطار غزيرة على منطقة الباحة حتى مساء السبت  Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية

أمطار ورياح نشطة على الشرقية

الأحد ٨ مارس ٢٠٢٦ الساعة ٢:٢٩ مساءً
أمطار ورياح نشطة على الشرقية
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

نبَّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة يصاحبها هبوب رياحٍ نشطةٍ على المنطقة الشرقية، التي تشمل مدينة الدمام، والظهران، ومحافظات الخفجي، وقرية العليا، والنعيرية، ورأس تنورة، والقطيف، وبقيق، والأحساء، والعديد؛ مما تسبب في تساقط البرد، وصواعق رعدية، وارتفاع أمواج البحر في المناطق الساحلية بالمنطقة، وإثارة الأتربة، وشبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية في الطرق السريعة والمناطق المفتوحة.

وبيّن أن الحالة ستستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ9 مساءً.

قد يهمّك أيضاً
هطول أمطار الخير على منطقة الباحة

هطول أمطار الخير على منطقة الباحة

هطول أمطار في 5 مناطق ومكة المكرمة الأعلى بـ47 ملم

هطول أمطار في 5 مناطق ومكة المكرمة الأعلى بـ47 ملم

فيما حذّر المركز أيضًا من رياحٍ نشطةٍ على محافظة حفر الباطن، مما تسبب في إثارة الأتربة وانعدام مستوى الرؤية الأفقية (3 – 5) في الطرق السريعة والمناطق المفتوحة، مبينًا أن هذه الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ6 مساء.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

هطول أمطار الخير على المنطقة الشرقية
السعودية

هطول أمطار الخير على المنطقة الشرقية

السعودية
هطول أمطار الخير على منطقة الباحة
السعودية

هطول أمطار الخير على منطقة الباحة

السعودية
هطول أمطار في 5 مناطق ومكة المكرمة الأعلى بـ47 ملم
السعودية

هطول أمطار في 5 مناطق ومكة المكرمة...

السعودية
هطول أمطار الخير على منطقة القصيم
السعودية

هطول أمطار الخير على منطقة القصيم

السعودية
تنبيه من هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة الباحة
السعودية

تنبيه من هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة...

السعودية
أمطار ورياح على الشرقية حتى الثامنة مساء 
السعودية

أمطار ورياح على الشرقية حتى الثامنة مساء 

السعودية