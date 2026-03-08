Icon

السعودية

أمطار ورياح نشطة على منطقة نجران

الأحد ٨ مارس ٢٠٢٦ الساعة ١:١٠ مساءً
أمطار ورياح نشطة على منطقة نجران
المواطن - فريق التحرير

نبَّه المركز الوطني للأرصاد، من هطول أمطار خفيفة على منطقة نجران، مصحوبة برياح نشطة، وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، وصواعق رعدية، وضباب، على مدينة نجران، ومحافظات بدر الجنوب، وثار، ويدمة، وحبونا، وخباش.

وبيَّن أن الحالة ستستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الثامنة مساءً.

