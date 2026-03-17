أمير الباحة يهنئ نادي قلوة بمناسبة صعود الفريق الأول لكرة القدم لدوري الدرجة الثانية

هنّأ صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة، رئيس نادي قلوة الرياضي وأعضاء النادي، بمناسبة صعود الفريق لدوري الدرجة الثانية لكرة القدم.

وأشاد سموه بما تحقق من إنجازٍ في صعود الفريق، منوّهًا بما قدّمه من مستوياتٍ متميزة.

وأكد سموه أهمية الاستمرار في العمل وتحقيق المزيد من الإنجازات الرياضية التي تخدم المنطقة وتُبرز ما يتمتع به أبناؤها من إمكانيات، متمنيًا لهم دوام التوفيق والنجاح.