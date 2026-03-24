أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على الأميرة نوره بنت عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود

أدى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض, عقب صلاة العصر اليوم، صلاة الميت على صاحبة السمو الملكي الأميرة نوره بنت عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود -رحمها الله-، وذلك بجامع الإمام تركي بن عبدالله في الرياض.



وأدى الصلاة مع سموه، صاحب السمو الأمير تركي بن عبدالله بن عبدالرحمن، وصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن سعد بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الأمير بدر بن فهد بن سعد الأول بن عبدالرحمن، وصاحب السمو الأمير متعب بن ثنيان بن محمد، وصاحب السمو الأمير عبدالرحمن بن سعود الكبير، وصاحب السمو الملكي الأمير بندر بن مساعد بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين وزير الدولة عضو مجلس الوزراء, وصاحب السمو الملكي الأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز, وصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نواف بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين، وصاحب السمو الملكي الأمير سطام بن سعود بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الأمير تركي بن محمد بن عبدالعزيز بن تركي، وصاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز المستشار الخاص لخادم الحرمين الشريفين، وصاحب السمو الأمير سعود بن عبدالله بن ثنيان، صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن محمد بن سعود بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الأمير أحمد بن عبدالله بن عبدالرحمن، وصاحب السمو الملكي الأمير طلال بن بدر بن سعود، وصاحب السمو الأمير فيصل بن يزيد بن عبدالله بن عبدالرحمن، وصاحب السمو الأمير الدكتور تركي بن سعود بن محمد، وصاحب السمو الأمير بندر بن سعود بن محمد، وصاحب السمو الملكي الأمير الدكتور عبدالعزيز بن سطام بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين، وصاحب السمو الأمير بندر بن سعد بن خالد، وصاحب السمو الملكي الفريق الركن تركي بن بندر بن عبدالعزيز قائد القوات الجوية الملكية السعودية، وصاحب السمو الأمير تركي بن محمد بن عبدالله بن عبدالرحمن، وصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن تركي بن عبدالعزيز المستشار بالديوان الملكي، وصاحب السمو الأمير سعود بن عبدالله بن محمد، وصاحب السمو الأمير الدكتور بندر بن سلمان بن محمد، وصاحب السمو الأمير فهد بن خالد بن عبدالله، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير نهار بن عبدالله بن سعود بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الأمير الدكتور محمد بن سلمان بن محمد، وصاحب السمو الأمير عبدالرحمن بن سعد بن عبدالرحمن بن سعد، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن طلال بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الأمير عبدالله بن خالد بن عبدالله بن محمد بن عبدالرحمن، وصاحب السمو الأمير نايف بن سلطان بن محمد بن سعود الكبير، صاحب السمو الملكي الأمير بندر بن فيصل بن بندر بن عبدالعزيز مساعد رئيس الاستخبارات العامة، وصاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن سلطان بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الأمير سعود بن ناصر بن سعود بن فرحان، وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الأمير سعود بن سلطان بن محمد بن سعود الكبير، وصاحب السمو الأمير خالد بن عبدالعزيز بن عياف، وصاحب السمو الأمير مشعل بن متعب بن ثنيان.

كما أدى الصلاة مع سموه معالي وكيل إمارة منطقة الرياض الأستاذ سليمان بن محمد القناص، وعدد من أصحاب السمو الأمراء والمسؤولين، وجمع من المواطنين.