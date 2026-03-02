أمير الرياض يُعزي مُحافظ هيئة الحكومة الرقمية في وفاة والده

قدَّم صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، تعازيه ومواساته إلى ‏معالي محافظ هيئة الحكومة الرقمية المهندس أحمد الصويان في وفاة والده رحمه الله.

وسأل سموه الله العلي القدير أن يرحم الفقيد ويسكنه فسيح جناته، ويلهم ذويه الصبر والسلوان.

فيما أعرب الصويان عن شكره وتقديره لسمو أمير منطقة الرياض على تعازيه ومواساته.