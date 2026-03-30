الشؤون الدينية تثري قاصدي الحرمين بمنظومة توعوية مستدامة | أمطار على العاصمة الرياض | وكالة الطاقة الذرية: مفاعل آراك النووي الإيراني خرج من الخدمة | الأخضر يفتتح تدريباته في بلغراد استعدادًا للقاء صربيا وديًا | رصد وتدمير صاروخ طواف باتجاه المنطقة الشرقية | تعديل جدول دوري روشن السعودي بعد تأجيل بعض مواجهات الأندية المشاركة آسيويًا | حرس الحدود بالمدينة المنورة ينقذ طفلًا من الغرق أثناء ممارسة السباحة | أبل تخطط لتحديثات ذكاء اصطناعي مهمة في "سيري" | روسيا: تجاوز تداعيات حرب إيران سيستغرق عدة أشهر | باكستان: ناقشنا مع السعودية وتركيا ومصر سبل إنهاء الحرب بشكل دائم

ولي العهد يبحث مستجدات الأوضاع الإقليمية مع أمير قطر

الإثنين ٣٠ مارس ٢٠٢٦ الساعة ٥:١٥ مساءً
مواضيع ذات علاقة

التقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، في محافظة جدة اليوم، صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر.
وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، إضافة إلى بحث مستجدات الأوضاع الإقليمية، وتداعيات التصعيد العسكري الذي تشهده المنطقة، ومخاطره على حرية الملاحة الدولية وأمن إمدادات الطاقة، وانعكاسه على الاقتصاد العالمي، وتنسيق الجهود المشتركة بما يعزز أمن المنطقة واستقرارها.
وتم التأكيد خلال اللقاء على أن استمرار الهجمات الإيرانية الآثمة على دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية واستهداف المنشآت الحيوية والمدنية، يشكل تصعيدًا خطيرًا يهدد أمن المنطقة واستقرارها.
حضر اللقاء صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة، ومعالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ومعالي رئيس الاستخبارات العامة الأستاذ خالد بن علي الحميدان، ومعالي سكرتير سمو ولي العهد الدكتور بندر بن عبيد الرشيد.
فيما حضر من الجانب القطري، معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، وسعادة الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني وزير الداخلية، وسعادة رئيس الديوان الأميري السيد عبدالله بن محمد الخليفي، وعدد من المسؤولين.

قد يهمّك أيضاً
التمور السعودية تواصل انتشارها العالمي وتُسجّل حضورًا لافتًا في أسواق التجزئة الألمانية

التمور السعودية تواصل انتشارها العالمي وتُسجّل حضورًا لافتًا في أسواق التجزئة الألمانية

الجنيه الإسترليني ينخفض مقابل الدولار واليورو

الجنيه الإسترليني ينخفض مقابل الدولار واليورو

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
إقرأ المزيد

الجامعة العربية تدين الاعتداءات الإيرانية على محطات الكهرباء وتحلية المياه في الكويت
العالم

الجامعة العربية تدين الاعتداءات الإيرانية على محطات...

العالم
وظائف شاغرة في شركة البحر الأحمر
السوق

وظائف شاغرة في شركة البحر الأحمر

السوق
أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة على معظم المناطق حتى نهاية الأسبوع
أخبار رئيسية

أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة على معظم...

أخبار رئيسية
وظائف شاغرة لدى شركة Halliburton
السوق

وظائف شاغرة لدى شركة Halliburton

السوق
جامعة الدول العربية: الاعتداءات الإيرانية الغاشمة لا يقبل تبريرها بأية حجة أو تمريرها وفق أية ذريعة
السعودية

جامعة الدول العربية: الاعتداءات الإيرانية الغاشمة لا...

السعودية
مجلس حقوق الإنسان يجري نقاشًا عاجلًا حول الهجمات الإيرانية على دول الخليج والأردن
العالم

مجلس حقوق الإنسان يجري نقاشًا عاجلًا حول...

العالم
الذهب مستقر مع ترقب مؤشرات التهدئة في الشرق الأوسط
السوق

الذهب مستقر مع ترقب مؤشرات التهدئة في...

السوق
دراسة: المستخدمون يميلون لتبني آراء تطبيقات الذكاء الاصطناعي
منوعات

دراسة: المستخدمون يميلون لتبني آراء تطبيقات الذكاء...

منوعات