أهالي عسير يستعيدون ذكريات الإفطار في القصور التاريخية

يحرص عدد من الأهالي وكبار السن في منطقة عسير على إحياء ذكرياتهم التي عاشوها في الأجواء الرمضانية قديمًا، وذلك بالعودة إلى منازلهم القديمة والبيوت التراثية والحصون التاريخية، وتخصيص يوم أو عدة أيام خلال شهر رمضان لتناول وجبتي الإفطار والسحور فيها، في مشهد يعيد للأذهان روح البساطة والألفة التي كانت تسود حياة الآباء والأجداد.

وخلال جولة ميدانية لـ”واس” في قصور “آل جرمان” بمركز “يعرى” التابع لمحافظة خميس مشيط بمنطقة عسير، استعاد الأهالي جانبًا من تلك الذكريات المرتبطة بشهر رمضان، حيث يحرصون على الاجتماع في القصور التاريخية التي شهدت تفاصيل حياتهم القديمة، واستحضار ما كان يميز رمضان من عادات اجتماعية وروحانية.

وفي بادرة اجتماعية وثقافية، تم ترميم القصور التاريخية والعناية بها، وتجديد مداخلها وإنارتها، لتكون حاضنةً للفعاليات الاجتماعية واللقاءات الرمضانية، حيث تقام عدد من المناسبات الاجتماعية والرمضانية فيها بحضور كبار السن وتناول وجبتي الإفطار والسحور، إضافة إلى أداء الصلوات جماعة في مسجد القرية القديمة، وتنظيم محاضرات وندوات موجهة للشباب للتعريف بتاريخ المكان وأصالته، وتعزيز ارتباط الجيل الجديد بموروثهم الثقافي والاجتماعي.



وأوضح المواطن راشد علي بن جرمان -أحد أهالي القرية- أن نهار رمضان في الماضي كان يومًا اعتياديًا يمارس فيه الأهالي أعمالهم اليومية، مبينًا أن المزارع يخرج إلى مزارعه، وصاحب الأغنام أو الإبل يرعى مواشيه مع قطعانه، وكل يعمل في مجاله حتى يحين وقت الإفطار.

وأضاف: “كانت الأسرة تجتمع على حبيبات معدودة من التمر والماء واللبن، وإن وجد خبز فهو من المنتجات المحلية كالبر أو الشعير أو الذرة، ويُخبز في التنور أو على الجمر فيما يسمى المرمودة، وكان وجود اللحم في رمضان نادرًا، ثم يجتمع الناس لأداء صلاتي المغرب والعشاء جماعة، وينامون مبكرًا ليستيقظوا مع بداية يوم جديد من أيام الشهر الفضيل”.

ويستعيد المواطن محمد رفيع بن رويبع، البالغ من العمر ثمانين عامًا، ذكرياته مع إعلان دخول شهر رمضان، مشيرًا إلى أن الأهالي كانوا يُشعرون الناس بدخول الشهر عبر إطلاق الأعيرة النارية أو متابعة رؤية الهلال من المرتفعات، حيث يجتمع الأهالي في مواقع مرتفعة لمراقبة الهلال وإبلاغ الناس بقدوم الشهر الكريم.



واستحضر “ابن رويبع” في حديثه ما تنعم به المملكة العربية السعودية من نعمة الإسلام والأمن والطمأنينة، مؤكدًا أن هذه الأجواء الإيمانية والاجتماعية التي يعيشها المجتمع في شهر رمضان ترسخ قيم التكافل والتراحم التي تتجلى بوضوح في ليالي الشهر الفضيل.

من جانبه أكد الشاب عبدالله بن راشد آل جرمان، حرصه وعدد من أبناء جيله على إحياء تراث الآباء والأجداد والمحافظة على تاريخهم وقصصهم التي تحكي معاناتهم وظروف الحياة التي عاشوها، مبينًا أنه يحرص سنويًا على تنظيم إفطار رمضاني في القصور التاريخية، يتخلله إقامة ندوة تاريخية تجمع مختلف شرائح المجتمع، بهدف الحفاظ على تاريخ المكان والتعريف به وتعزيز الوعي بقيمه الثقافية والاجتماعية.

وأشاد المواطن سعد بن ضمك الشهراني بهذه المبادرة، مؤكدًا أن إعادة إحياء القصور التاريخية وتنظيم اللقاءات الرمضانية فيها يسهم في تعزيز الروابط الاجتماعية بين الأهالي، ويعرّف الأجيال الجديدة بتاريخ قراهم وتراثها العريق، ويجسد أهمية المحافظة على الموروث العمراني والثقافي الذي تتميز به منطقة عسير.

وأوضح أن المجالس في الماضي لم تكن مجرد أماكن للقاء وتبادل الأحاديث، بل كانت مدارس اجتماعية مفتوحة يتلقى فيها الصغار والشباب معارف الحياة من كبار السن، حيث كانت مجالس القرى فضاءات للتعليم والتثقيف والتدريب، يتعلم فيها الأبناء القيم والأخلاق، ويستمعون إلى قصص وتجارب الآباء والأجداد، ويتلقون النصح والإرشاد في شؤون الزراعة والرعي وإدارة شؤون الحياة اليومية.

