إحباط تهريب 112 ألف قرص ممنوع في جازان

أعلنت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الدائر بمنطقة جازان إحباط تهريب 112 ألف قرص خاضع لتنظيم التداول الطبي.
ونوهت إلى أنه تم استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات الجهة الاختصاص.
وحثت الجهات الأمنية الجميع على الإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، بالاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية و(999) و(994) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني: (Email:[email protected])، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة دون أدنى مسؤولية على المبلّغ.