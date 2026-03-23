حالة مطرية غزيرة في الباحة يكسو خلالها البَرَد شوارعها ومرتفعاتها فيصل بن فرحان يتلقى اتصالًا هاتفيًا من وزير خارجية تايلند القبض على مقيم ووافدة لترويجهما 14 كيلو كوكايين بجدة أسعار النفط تتراجع بنحو 13% بعد إعلان ترامب عن مناقشات مع الإيرانيين أمطار ورياح شديدة على منطقة نجران حتى الـ 11 مساء لقطات لأمطار حائل اليوم أسهم أوروبا تتراجع إلى أدنى مستوى في 4 أشهر إرشادات لضبط الساعة البيولوجية للجسم بعد انتهاء رمضان الدفاعات الجوية الإماراتية تتعامل مع 7 صواريخ باليستية و16 طائرة مسيرة قادمة من إيران الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس باكستان
قدّمت وزارة الصحة مجموعة من الإرشادات للمساعدة في إعادة ضبط الساعة البيولوجية للجسم بعد انتهاء شهر شهر رمضان، بهدف استعادة نمط النوم الطبيعي وتحسين الأداء اليومي.
وأوضحت الوزارة، عبر منصة عش بصحة على إكس، أن الساعة البيولوجية تمثل نظامًا داخليًا لتنظيم توقيت الجسم، يعتمد بشكل أساسي على الضوء كإشارة رئيسية لضبط الإيقاع اليومي.
وأشارت إلى أن اضطراب هذا النظام قد يؤدي إلى عدد من الأعراض، من أبرزها ضعف التركيز، واضطرابات الجهاز الهضمي، وتقلبات المزاج، إلى جانب صعوبة الحصول على نوم عميق.
كما حذّرت من أن استمرار هذا الاضطراب على المدى الطويل قد يزيد من مخاطر الإصابة ببعض المشكلات الصحية، مثل السكري، والسمنة، واضطرابات المزاج.
وفي هذا السياق، قدّمت الوزارة مجموعة من الخطوات العملية لضبط الساعة البيولوجية، شملت:
وأكدت أن الالتزام بهذه الإرشادات يسهم في تسريع عودة الجسم إلى نمطه الطبيعي بعد التغيرات التي تطرأ خلال شهر رمضان.