Icon

حالة مطرية غزيرة في الباحة يكسو خلالها البَرَد شوارعها ومرتفعاتها Icon فيصل بن فرحان يتلقى اتصالًا هاتفيًا من وزير خارجية تايلند Icon القبض على مقيم ووافدة لترويجهما 14 كيلو كوكايين بجدة Icon أسعار النفط تتراجع بنحو 13% بعد إعلان ترامب عن مناقشات مع الإيرانيين Icon أمطار ورياح شديدة على منطقة نجران حتى الـ 11 مساء  Icon لقطات لأمطار حائل اليوم  Icon أسهم أوروبا تتراجع إلى أدنى مستوى في 4 أشهر Icon إرشادات لضبط الساعة البيولوجية للجسم بعد انتهاء رمضان Icon الدفاعات الجوية الإماراتية تتعامل مع 7 صواريخ باليستية و16 طائرة مسيرة قادمة من إيران Icon الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس باكستان Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

صحة وطب‎

إرشادات لضبط الساعة البيولوجية للجسم بعد انتهاء رمضان

الإثنين ٢٣ مارس ٢٠٢٦ الساعة ٢:٤٢ مساءً
المواطن - فريق التحرير

قدّمت وزارة الصحة مجموعة من الإرشادات للمساعدة في إعادة ضبط الساعة البيولوجية للجسم بعد انتهاء شهر شهر رمضان، بهدف استعادة نمط النوم الطبيعي وتحسين الأداء اليومي.

وأوضحت الوزارة، عبر منصة عش بصحة على إكس، أن الساعة البيولوجية تمثل نظامًا داخليًا لتنظيم توقيت الجسم، يعتمد بشكل أساسي على الضوء كإشارة رئيسية لضبط الإيقاع اليومي.

وأشارت إلى أن اضطراب هذا النظام قد يؤدي إلى عدد من الأعراض، من أبرزها ضعف التركيز، واضطرابات الجهاز الهضمي، وتقلبات المزاج، إلى جانب صعوبة الحصول على نوم عميق.

كما حذّرت من أن استمرار هذا الاضطراب على المدى الطويل قد يزيد من مخاطر الإصابة ببعض المشكلات الصحية، مثل السكري، والسمنة، واضطرابات المزاج.

وفي هذا السياق، قدّمت الوزارة مجموعة من الخطوات العملية لضبط الساعة البيولوجية، شملت:

  1. الاستيقاظ في نفس الموعد يوميًا
  2. التعرّض لأشعة الشمس مباشرة بعد الاستيقاظ
  3. تقليل الإضاءة واستخدام الشاشات قبل النوم
  4. تجنّب تناول الطعام في وقت متأخر
  5. الحفاظ على النشاط البدني خلال ساعات النهار
  6. الامتناع عن تناول المنبهات في المساء

وأكدت أن الالتزام بهذه الإرشادات يسهم في تسريع عودة الجسم إلى نمطه الطبيعي بعد التغيرات التي تطرأ خلال شهر رمضان.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

