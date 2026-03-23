إرشادات لضبط الساعة البيولوجية للجسم بعد انتهاء رمضان

قدّمت وزارة الصحة مجموعة من الإرشادات للمساعدة في إعادة ضبط الساعة البيولوجية للجسم بعد انتهاء شهر شهر رمضان، بهدف استعادة نمط النوم الطبيعي وتحسين الأداء اليومي.

وأوضحت الوزارة، عبر منصة عش بصحة على إكس، أن الساعة البيولوجية تمثل نظامًا داخليًا لتنظيم توقيت الجسم، يعتمد بشكل أساسي على الضوء كإشارة رئيسية لضبط الإيقاع اليومي.

وأشارت إلى أن اضطراب هذا النظام قد يؤدي إلى عدد من الأعراض، من أبرزها ضعف التركيز، واضطرابات الجهاز الهضمي، وتقلبات المزاج، إلى جانب صعوبة الحصول على نوم عميق.

كما حذّرت من أن استمرار هذا الاضطراب على المدى الطويل قد يزيد من مخاطر الإصابة ببعض المشكلات الصحية، مثل السكري، والسمنة، واضطرابات المزاج.

وفي هذا السياق، قدّمت الوزارة مجموعة من الخطوات العملية لضبط الساعة البيولوجية، شملت:

الاستيقاظ في نفس الموعد يوميًا التعرّض لأشعة الشمس مباشرة بعد الاستيقاظ تقليل الإضاءة واستخدام الشاشات قبل النوم تجنّب تناول الطعام في وقت متأخر الحفاظ على النشاط البدني خلال ساعات النهار الامتناع عن تناول المنبهات في المساء

وأكدت أن الالتزام بهذه الإرشادات يسهم في تسريع عودة الجسم إلى نمطه الطبيعي بعد التغيرات التي تطرأ خلال شهر رمضان.