إسرائيل تعلن استهداف مصنع لاستخراج اليورانيوم في إيران

أعلن الجيش الإسرائيلي استهداف منشأة تُستخدم لإنتاج المواد الأولية اللازمة لعملية تخصيب اليورانيوم في إيران، في إطار الهجوم المستمر على البرنامج النووي الإيراني.

وأوضح الجيش أن سلاح الجو، وبتوجيه من مديرية الاستخبارات، نفّذ ضربة على مصنع لاستخراج اليورانيوم من المعادن في مدينة يزد وسط البلاد.

وبحسب البيان، يُعدّ هذا المصنع الوحيد من نوعه في إيران، حيث تُعالج فيه المواد الخام المستخرجة من الأرض عبر عمليات ميكانيكية وكيميائية، لتُستخدم لاحقاً كمدخلات أساسية في تخصيب اليورانيوم.

وأشار إلى أن هذه العملية تمثل مرحلة أساسية في سلسلة الإنتاج المرتبطة بتطوير الأسلحة النووية، لافتاً إلى أن الضربات استهدفت البنية التحتية المركزية المستخدمة في عمليات الإنتاج داخل الموقع.