إصابة عاملين إثر سقوط شظايا في مصفاة ميناء الأحمدي بالكويت

أصيب عاملان اليوم إثر سقوط شظايا في مصفاة ميناء الأحمدي بالكويت.

وأوضح الناطق الرسمي لشركة البترول الوطنية الكويتية، والشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة (كيبك) غانم العتيبي، أنه جرى نقل المصابَيْنِ إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، مؤكدًا أن الحالتين مستقرتان حاليًا وتخضعان للمتابعة الطبية.

وأكّد العتيبي – وفقًا لوكالة الأنباء الكويتية- أن العمليات التشغيلية والإنتاجية في المصفاة لم تتأثر ولم تشهد أي تعطل، وباشرت فرق الطوارئ مهامها فور وقوع الحادث، كما فُعّلت خطة الاستجابة السريعة مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لضمان سلامة العاملين والمنشآت التي لم تسجل أي أضرار.

وأوضح أن مصفاة ميناء الأحمدي تعمل بكامل طاقتها المعتادة مع إيلاء الأولوية القصوى لسالمة كوادرها في جميع المواقع.