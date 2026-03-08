Icon

إصابة ما لا يقل عن 31 شخصًا في انفجار شمال بيرو

الأحد ٨ مارس ٢٠٢٦ الساعة ١١:٥٥ صباحاً
إصابة ما لا يقل عن 31 شخصًا في انفجار شمال بيرو
المواطن - فريق التحرير

أصيب ما لا يقل عن 31 شخصًا جراء انفجار وقع داخل صالة مناسبات في منطقة “لا ليبرتاد” شمال بيرو أمس السبت.

وأفاد مسؤول الصحة المحلي جيراردو فلوريان، بأن المصابين من بينهم ثلاثة قاصرين، نُقلوا إلى مستشفيات لتلقي العلاج.
وتحقق السلطات في الانفجار الذي وقع في منطقة “فيكتور لاركو هيريرا” في “تروخيو” باعتباره هجومًا إجراميًا محتملًا.

وأشارت وسائل الإعلام المحلية، إلى أن المكان كان هدفًا لهجوم بقنبلة غاز مسيل للدموع قبل أسابيع.

