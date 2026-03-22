إلغاء حفل الفنان راشد الماجد بشكل مفاجئ

أعلنت الجهة المنظمة لفعاليات العيد إلغاء الحفل الغنائي للفنان راشد الماجد، الذي كان من المقرر إقامته مساء الإثنين 23 مارس، وذلك بعد تعرضه لظرف صحي طارئ حال دون مشاركته في الحفل المرتقب.
وأوضحت الجهة المنظمة، في بيان رسمي مساء اليوم الأحد، أن القرار جاء حرصاً على سلامة الفنان، وتقديراً لظروفه الصحية، مؤكدة في الوقت ذاته تمنياتها له بالشفاء العاجل والعودة قريباً إلى جمهوره.
وأضافت أن قيمة التذاكر ستُعاد تلقائياً إلى المشترين عبر المحافظ الإلكترونية المرتبطة بحساباتهم دون الحاجة إلى اتخاذ أي إجراء، بما يضمن سهولة وسرعة استرجاع المبالغ.