ضبط 7 مقيمين لممارستهم التسول في الرياض | عسير تُسجّل أعلى كمية لهطول الأمطار بـ36,0 ملم | ترامب يهدد إيران مجددًا بالدمار الشامل قبيل انتهاء "مهلة هرمز" | مانشستر سيتي بطلًا لكأس رابطة الأندية الإنجليزية | القبض على مقيم لممارسته التسول في القصيم | أفراح العيد في مكة المكرمة.. حضورٌ كثيف للعائلات في الحدائق والساحات | وظائف إدارية شاغرة لدى شركة EY | استمرار هطول الأمطار الرعدية على مناطق المملكة حتى هذا الموعد | المنتخب السعودي (B) يفتتح معسكره الإعدادي في جدة | القبض على مقيمين أساءا لطفل وروّجا المواد المخدرة بالرياض

إلغاء حفل الفنان راشد الماجد بشكل مفاجئ

الأحد ٢٢ مارس ٢٠٢٦ الساعة ٨:٣٦ مساءً
المواطن - فريق التحرير

أعلنت الجهة المنظمة لفعاليات العيد إلغاء الحفل الغنائي للفنان راشد الماجد، الذي كان من المقرر إقامته مساء الإثنين 23 مارس، وذلك بعد تعرضه لظرف صحي طارئ حال دون مشاركته في الحفل المرتقب.

وأوضحت الجهة المنظمة، في بيان رسمي مساء اليوم الأحد، أن القرار جاء حرصاً على سلامة الفنان، وتقديراً لظروفه الصحية، مؤكدة في الوقت ذاته تمنياتها له بالشفاء العاجل والعودة قريباً إلى جمهوره.

وأضافت أن قيمة التذاكر ستُعاد تلقائياً إلى المشترين عبر المحافظ الإلكترونية المرتبطة بحساباتهم دون الحاجة إلى اتخاذ أي إجراء، بما يضمن سهولة وسرعة استرجاع المبالغ.

