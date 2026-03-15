كان مقررًا له خلال الفترة من 26 إلى 31 مارس

إلغاء مهرجان قطر لكرة القدم 2026

الأحد ١٥ مارس ٢٠٢٦ الساعة ٩:٢٤ مساءً
المواطن - واس

أعلنت اللجنة المحلية المنظمة، بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا) واتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم (كونميبول)، إلغاء مهرجان قطر لكرة القدم 2026. وبناءً على ذلك، لن يُقام برنامج الفعاليات المخطط له في قطر، بما في ذلك مباراة كأس الفيناليسيما قطر 2026 بين منتخبي الأرجنتين وإسبانيا على إستاد لوسيل، التي كان من المقرر إقامتها في الدوحة سابقًا.

وأوضحت اللجنة المحلية في بيانها أنه وفي ظل استمرار اضطرابات المجال الجوي وقيود السفر التي ما تزال تؤثر على قدرة العديد من المشجعين واللاعبين والمسؤولين على التنقل، فقد تم الاتفاق بشكل مشترك على أن نقل المباراة إلى موقع آخر في الوقت الراهن هو الخيار الأنسب، معربةً عن ترحيبها بفرصة استضافة فعاليات ينظمها كل من اليويفا والكونميبول في المستقبل.

وأبانت أن جميع المشجعين الذين اشتروا تذاكر مهرجان قطر لكرة القدم سيحصلون على استرداد كامل للمبالغ المدفوعة تلقائيًا خلال (30) يومًا عبر وسيلة الدفع الأصلية، كما سيتم التواصل مباشرةً مع المشجعين الدوليين الذين اشتروا باقات السفر من قبل وكلاء السياحة، وذلك بخصوص إجراءات استرداد المبالغ.

يذكر أن مهرجان قطر لكرة القدم 2026 الذي كان مقررًا له خلال الفترة من (26 إلى 31) مارس 2026، يضم (6) مباريات من ضمنها كأس فيناليسيما 2026، إلى جانب عدد من المباريات الدولية التي تجمع نخبة من المنتخبات استعدادًا لمشاركتها في بطولة كأس العالم قطر2026™️، من ضمنها ثلاث منتخبات عربية هي منتخبات، السعودية وقطر ومصر, إذ كان من المقرر أن يلتقي المنتخب السعودي بنظيره المصري يوم 26 مارس على ملعب أحمد بن علي، ولقاء آخر مع المنتخب الصربي، بتاريخ 30 مارس على ملعب جاسم بن حمد.

