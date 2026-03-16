إمارة الفجيرة: حريق في منطقة الصناعات البترولية بعد استهداف بمسيّرة

أعلنت إمارة الفجيرة، قبل قليل، عن اندلاع حريق متطور في منطقة الصناعات البترولية بعد استهداف بمسيّرة.
وأوضحت إمارة الفجيرة، في بيان لها، أن فرق الدفاع المدني تتعامل مع الحادث للسيطرة على الحريق.
وفي الساعات الأولى من اليوم، أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية، أن الدفاعات الجوية تتعامل حاليا مع اعتداءات صاروخية وطائرات مسيرة من إيران.
وأوضحت الدفاع الإماراتية أن الأصوات المسموعة هي نتيجة اعتراض الصواريخ الباليستية والمسيرات.