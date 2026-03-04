Icon

بما يعزز تكامل الشبكة الوطنية ومرونتها التشغيلية

إيصال المياه المحلاة لأول مرة إلى منطقة غرب المدينة المنورة

الأربعاء ٤ مارس ٢٠٢٦ الساعة ٣:٥٧ مساءً
المواطن - واس

أعلنت الهيئة السعودية للمياه إيصال المياه المحلاة لأول مرة إلى منطقة غرب المدينة المنورة، ضمن مشروع نظام نقل مياه ينبع – المدينة المنورة (المرحلة الرابعة)، في خطوة تعزز أمن المياه، وترفع موثوقية الإمدادات في المنطقة.

وأوضحت أن المشروع يعمل بطاقة ضخ تبلغ 550 ألف متر مكعب يوميًا، عبر خط ناقل يمتد بطول 230 كيلومترًا؛ مما أسهم في زيادة تغذية المدينة المنورة بنسبة 48%، ودعم استقرار الإمداد ورفع كفاءة المنظومة في مواجهة ذروة الطلب والحالات الطارئة.
وبيّنت أن المشروع يعزز كميات المياه الموردة عبر محطتي جنوب وشرق المدينة المنورة، ويرفع سعات الخزن الإستراتيجي في محطتي النقطة العليا الأولى والثانية؛ بما يرسّخ موثوقية الخدمة واستدامتها.

ازدواجية الضخ والاستقبال

وأكَّدت الهيئة أن المشروع يتميّز بنظام ازدواجية الضخ والاستقبال، إذ تُمكّن منظومته محطة الضخ الأولى بينبع من استقبال المياه من محطة الرايس وضخها إلى المدينة المنورة، مع إمكانية الضخ بالاتجاه العكسي نحو الرايس ومنها إلى منطقة مكة المكرمة وصولًا إلى الحرم المكي الشريف؛ بما يعزز تكامل الشبكة الوطنية ومرونتها التشغيلية في خدمة الحرمين الشريفين.

واختتمت الهيئة بيانها بالتأكيد على أن المشروع يمثل خطوة إستراتيجية في ترابط منظومات نقل المياه بالمملكة، ويجسد التزامها بتأمين إمدادات مائية مستدامة وجاهزية طويلة المدى لخدمة ضيوف الرحمن والمواطنين.

