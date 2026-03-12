ارتفاع أسعار النفط سلمان للإغاثة يوزع 500 سلة غذائية في النيل الأبيض السودانية تسليم 15 مليون شحنة بريدية خلال 20 يومًا من رمضان استهداف قاعدة إيطالية في أربيل دوريات الأمن بالرياض تضبط 4 مقيمين لممارستهم التسول الاحتلال الإسرائيلي يواصل إغلاق المسجد الأقصى لليوم الثالث عشر على التوالي أمانة جدة تواصل تقديم خدماتها خلال إجازة عيد الفطر علماء يطورون جسرًا جزيئيًّا لتحسين علاج السرطان #يهمك_تعرف | الأحوال المدنية تعلن تقديم الخدمات الإلكترونية وإيصال الوثائق خلال إجازة عيد الفطر أولوية التسجيل للحج لمن لم يسبق له الحج حتى نهاية شوال
ارتفعت أسعار النفط بشكل حاد اليوم في ظل الهجمات الإيرانية على منشآت نفط وناقلات في الشرق الأوسط.
وقفزت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 5.95 دولارات، ما نسبته (6.47%)، ليصل إلى (97.93) دولارًا للبرميل بحلول الساعة 0915 بتوقيت جرينتش بعدما تجاوزت مئة دولار للبرميل في وقت مبكر من التداولات.
وصعد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة (6%) ما يعادل (5.25) دولارات، مسجلًا (92.50) دولارًا للبرميل.
ووصل برنت إلى 119.50 دولارًا للبرميل يوم الاثنين وهو أعلى مستوى منذ منتصف 2022.