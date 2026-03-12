Icon

ارتفاع أسعار النفط Icon سلمان للإغاثة يوزع 500 سلة غذائية في النيل الأبيض السودانية Icon تسليم 15 مليون شحنة بريدية خلال 20 يومًا من رمضان Icon استهداف قاعدة إيطالية في أربيل Icon دوريات الأمن بالرياض تضبط 4 مقيمين لممارستهم التسول Icon الاحتلال الإسرائيلي يواصل إغلاق المسجد الأقصى لليوم الثالث عشر على التوالي Icon أمانة جدة تواصل تقديم خدماتها خلال إجازة عيد الفطر Icon علماء يطورون جسرًا جزيئيًّا لتحسين علاج السرطان Icon #يهمك_تعرف | الأحوال المدنية تعلن تقديم الخدمات الإلكترونية وإيصال الوثائق خلال إجازة عيد الفطر Icon أولوية التسجيل للحج لمن لم يسبق له الحج حتى نهاية شوال Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السوق

ارتفاع أسعار النفط

الخميس ١٢ مارس ٢٠٢٦ الساعة ٣:١٦ مساءً
ارتفاع أسعار النفط
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

ارتفعت أسعار النفط بشكل حاد اليوم في ظل الهجمات الإيرانية على منشآت نفط وناقلات في الشرق الأوسط.

وقفزت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 5.95 دولارات، ما نسبته (6.47%)، ليصل إلى (97.93) دولارًا للبرميل بحلول الساعة 0915 بتوقيت جرينتش بعدما تجاوزت مئة دولار للبرميل في وقت مبكر من التداولات.

قد يهمّك أيضاً
تراجع أسعار النفط بنحو 9%

تراجع أسعار النفط بنحو 9%

النفط يسجل أعلى مستوياته منذ 2022 عند أكثر من 119 دولارًا

النفط يسجل أعلى مستوياته منذ 2022 عند أكثر من 119 دولارًا

وصعد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة (6%) ما يعادل (5.25) دولارات، مسجلًا (92.50) دولارًا للبرميل.

ووصل برنت إلى 119.50 دولارًا للبرميل يوم الاثنين وهو ‌أعلى مستوى منذ منتصف 2022.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

النفط يواصل مكاسبه ويقفز 5%
السوق

النفط يواصل مكاسبه ويقفز 5%

السوق
تراجع أسعار النفط بنحو 9%
السوق

تراجع أسعار النفط بنحو 9%

السوق
انخفاض أسعار النفط مع احتمال تدخل أميركا في سوق العقود الآجلة
السوق

انخفاض أسعار النفط مع احتمال تدخل أميركا...

السوق
النفط يسجل أعلى مستوياته منذ 2022 عند أكثر من 119 دولارًا
السوق

النفط يسجل أعلى مستوياته منذ 2022 عند...

السوق
أسعار الغاز والنفط ترتفع بشكل غير مسبوق في أوروبا
السوق

أسعار الغاز والنفط ترتفع بشكل غير مسبوق...

السوق