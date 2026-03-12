ارتفاع أسعار النفط

ارتفعت أسعار النفط بشكل حاد اليوم في ظل الهجمات الإيرانية على منشآت نفط وناقلات في الشرق الأوسط.

وقفزت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 5.95 دولارات، ما نسبته (6.47%)، ليصل إلى (97.93) دولارًا للبرميل بحلول الساعة 0915 بتوقيت جرينتش بعدما تجاوزت مئة دولار للبرميل في وقت مبكر من التداولات.

وصعد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة (6%) ما يعادل (5.25) دولارات، مسجلًا (92.50) دولارًا للبرميل.

ووصل برنت إلى 119.50 دولارًا للبرميل يوم الاثنين وهو ‌أعلى مستوى منذ منتصف 2022.