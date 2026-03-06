Icon

ولي العهد يتلقى اتصالًا هاتفيًا من رئيس قبرص Icon موناكو يهزم باريس سان جرمان بثلاثية في الدوري الفرنسي Icon ليفربول يتأهل إلى ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي Icon عبدالعزيز بن سعود يتلقى اتصالًا هاتفيًا من وزير داخلية باكستان Icon المتحدث الرسمي لوزارة الدفاع: اعتراض وتدمير 4 مسيّرات في الربع الخالي متجهة لحقل شيبة Icon أمطار غزيرة على منطقة الباحة حتى مساء السبت  Icon أمانة المدينة المنورة تعتمد مشاريع تجارية وسكنية لتعزيز الاستثمار وتوفير السكن للزوار Icon أمانة الرياض تعتمد أسماء 7 حدائق بمشاركة الأهالي ضمن “أهلها يسمونها” Icon ولي العهد يتلقى اتصالًا هاتفيًا من رئيس الوزراء البريطاني Icon ولي العهد يجري اتصالًا هاتفيًّا بالرئيس التركي Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

العالم
بما يضمن استمرار تشغيل الخدمات الجوية الضرورية بشكل آمن ومنظم

استئناف جزئي للملاحة الجوية في قطر عبر مسارات طوارئ وبطاقة محدودة

الجمعة ٦ مارس ٢٠٢٦ الساعة ١١:١٩ مساءً
استئناف جزئي للملاحة الجوية في قطر عبر مسارات طوارئ وبطاقة محدودة
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني في دولة قطر استئنافًا جزئيًا لحركة الملاحة الجوية عبر مسارات جوية مخصصة للطوارئ وبطاقة استيعابية محدودة، وذلك بالتنسيق الكامل مع القوات المسلحة القطرية والجهات المعنية في الدولة.

وأوضحت الهيئة أن هذه الخطوة تأتي في إطار إدارة الحركة الجوية خلال الظروف الراهنة التي تشهدها المنطقة، وبما يضمن استمرار تشغيل الخدمات الجوية الضرورية بشكل آمن ومنظم.

قد يهمّك أيضاً
قطر: ضبط 194 شخصًا لقيامهم بتصوير وتداول مقاطع ونشر معلومات مضللة

قطر: ضبط 194 شخصًا لقيامهم بتصوير وتداول مقاطع ونشر معلومات مضللة

ستارمر: بريطانيا سترسل 4 طائرات تايفون إضافية إلى قطر

ستارمر: بريطانيا سترسل 4 طائرات تايفون إضافية إلى قطر

وبيّنت أن المرحلة الحالية تشمل تشغيل عدد محدود من الرحلات الجوية المخصصة لإجلاء المسافرين، إلى جانب تسيير رحلات الشحن الجوي، وذلك لتلبية الاحتياجات العاجلة وضمان استمرار تدفق الإمدادات والخدمات الأساسية.

ونوهت الهيئة العامة للطيران المدني إلى أهمية متابعة المسافرين الذين لديهم حجوزات مؤكدة مع شركات الطيران لآخر التحديثات المتعلقة برحلاتهم، من خلال التواصل المباشر مع شركات الطيران أو القنوات الرسمية المعتمدة.

وأكدت الهيئة أن الرحلات التي يجري تشغيلها في هذه المرحلة لا تشمل الرحلات المجدولة من وإلى الدوحة، مشيرة إلى أن استئناف الرحلات المنتظمة سيتم فور صدور إعلان رسمي بشأن إعادة فتح المجال الجوي بشكل كامل وآمن.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

ستارمر: بريطانيا سترسل 4 طائرات تايفون إضافية إلى قطر
العالم

ستارمر: بريطانيا سترسل 4 طائرات تايفون إضافية...

العالم
الداخلية القطرية: إصابة 8 أشخاص جراء العدوان الإيراني
العالم

الداخلية القطرية: إصابة 8 أشخاص جراء العدوان...

العالم
الإمارات وقطر تتصديان لموجة جديدة من الصواريخ الإيرانية
العالم

الإمارات وقطر تتصديان لموجة جديدة من الصواريخ...

العالم
قطر تدين الهجمات على سلطنة عمان: استهداف جبان لدولة تقوم بالوساطة
العالم

قطر تدين الهجمات على سلطنة عمان: استهداف...

العالم
الداخلية القطرية تعلن تسجيل 8 إصابات جديدة نتيجة الهجوم الإيراني
العالم

الداخلية القطرية تعلن تسجيل 8 إصابات جديدة...

العالم
جهاز أمن الدولة القطري يعلن القبض على خليتين تتبعان للحرس الثوري الإيراني
العالم

جهاز أمن الدولة القطري يعلن القبض على...

العالم
قطر: مقاتلاتنا أسقطت مسيرات إيرانية ومقذوفات أخرى
العالم

قطر: مقاتلاتنا أسقطت مسيرات إيرانية ومقذوفات أخرى

العالم
طهران تستهدف قواعد في البحرين وقطر والإمارات والكويت
العالم

طهران تستهدف قواعد في البحرين وقطر والإمارات...

العالم