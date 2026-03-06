استئناف جزئي للملاحة الجوية في قطر عبر مسارات طوارئ وبطاقة محدودة

أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني في دولة قطر استئنافًا جزئيًا لحركة الملاحة الجوية عبر مسارات جوية مخصصة للطوارئ وبطاقة استيعابية محدودة، وذلك بالتنسيق الكامل مع القوات المسلحة القطرية والجهات المعنية في الدولة.

وأوضحت الهيئة أن هذه الخطوة تأتي في إطار إدارة الحركة الجوية خلال الظروف الراهنة التي تشهدها المنطقة، وبما يضمن استمرار تشغيل الخدمات الجوية الضرورية بشكل آمن ومنظم.

وبيّنت أن المرحلة الحالية تشمل تشغيل عدد محدود من الرحلات الجوية المخصصة لإجلاء المسافرين، إلى جانب تسيير رحلات الشحن الجوي، وذلك لتلبية الاحتياجات العاجلة وضمان استمرار تدفق الإمدادات والخدمات الأساسية.

ونوهت الهيئة العامة للطيران المدني إلى أهمية متابعة المسافرين الذين لديهم حجوزات مؤكدة مع شركات الطيران لآخر التحديثات المتعلقة برحلاتهم، من خلال التواصل المباشر مع شركات الطيران أو القنوات الرسمية المعتمدة.

وأكدت الهيئة أن الرحلات التي يجري تشغيلها في هذه المرحلة لا تشمل الرحلات المجدولة من وإلى الدوحة، مشيرة إلى أن استئناف الرحلات المنتظمة سيتم فور صدور إعلان رسمي بشأن إعادة فتح المجال الجوي بشكل كامل وآمن.