استعدادات مكثفة في المسجد النبوي لاستقبال المصلين ليلة 27

كثّفت الهيئة العامة لشؤون المسجد النبوي استعداداتها بخدمات متكاملة لاستقبال المصلين والزوار القادمين ليلة (27) في المسجد النبوي.
وهيّأت داخل المسجد وعلى سطحه وساحاته جميع الخدمات، كما نفّذت العديد من الاستعدادات التنظيمية والخدمية والإرشادية، وعملت على تنظيم الممرات لضمان انسيابية حركة الحشود.
وتعمل الهيئة على تشغيل كامل طاقتها التشغيلية، إلى جانب تكثيف جهود النظافة في الساحات والأسطح وأروقة المسجد النبوي؛ بهدف الوصول إلى أعلى مستوى من النظافة في المسجد النبوي الشريف, كما كثّفت جهود الخدمات الإشرافية للتأكد من كفاءة الخدمات المقدّمة ومعالجة معوقات العمل أولًا بأول، عبر التنسيق المستمر مع جميع إدارات الهيئة، في ظل التوقعات بأن يشهد المسجد النبوي وسطحه وساحاته كثافة عالية من المصلين.