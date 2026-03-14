“استعداد الرجل للعيد”.. مظهر من مظاهر الفرح بالعاصمة الرياض

بطابع خاص وفريد يمتزج فيه الحنين بالفرح وشكر النعم، تتجدد مظاهر الاستعداد لاستقبال عيد الفطر، إذ يحرص الرجال على استقبال العيد بتهيؤ يليق بهذه الشعيرة، في صورة تجسد الاهتمام بالمظهر وإبراز البهجة بالمناسبة، استلهامًا لما ورد في السنة النبوية من الحث على التجمّل والتطيّب في الأعياد.

وتشهد أسواق المستلزمات الرجالية ومحال المشالح والعطور حركة متزايدة خلال الأيام التي تسبق العيد مع إقبال ملحوظ على اقتناء الثياب الجديدة واختيار المشالح وتجديدها، إلى جانب شراء العطور، ودهن العود، والبخور، التي تُعدُّ من العناصر الملازمة لمظهر العيد في المجتمع, وتزداد وتيرة الحركة في هذه الأسواق مع اقتراب المناسبة، في مشهد يعكس حرص الكثيرين على الظهور بأبهى هيئة في صباح العيد.

ويحظى الثوب الأبيض بحضور لافت بوصفه الخيار الأكثر شيوعًا في صباح العيد؛ لما يحمله من رمزية مرتبطة بالنقاء والبساطة والأناقة في المظهر السعودي, ويكتمل هذا المظهر بارتداء الشماغ أو الغترة، إضافة إلى المشلح الأبيض الذي يُعدُّ من القطع التقليدية المرتبطة بالمناسبات، ويضفي على المظهر طابعًا يعكس الهوية الثقافية والتقاليد الاجتماعية المتوارثة في المملكة.



وتشهد محال الخياطة ضغطًا متزايدًا خلال هذه الفترة، مع سعي الكثيرين إلى تفصيل الثياب الجديدة أو تجهيزها قبل حلول العيد، في حين تحظى محال العطور والبخور بإقبال واسع لاختيار العطور الشرقية ودهن العود، المرتبط حضورها في المناسبات الاجتماعية والأعياد.

وتبدأ ملامح العيد في صباحه الأول مع الحرص على الاغتسال والتطيّب وارتداء أجمل الثياب، في تقليد راسخ ارتبط بالمناسبات الدينية والاجتماعية، ويحمل هذا الاهتمام بالمظهر دلالات تتجاوز الجانب الشكلي ليعبّر عن تقدير هذه المناسبة وإظهار الفرح بها.

وتتجه الجموع بعد ذلك إلى المصليات والجوامع لأداء صلاة العيد في أجواء يملؤها التكبير والتهليل، ويتوافد المصلون منذ الصباح الباكر في مشهد يغمره الفرح والسكينة، وتلتقي فيه مشاعر الامتنان والشكر لله تعالى مع بهجة العيد.

وتتواصل مظاهر الاحتفاء بالمناسبة عقب الصلاة عبر تبادل التهاني بين المصلين والتوجه إلى زيارة الأقارب وكبار السن، ضمن تقاليد اجتماعية لتعزيز الروابط الأسرية وتعمّق قيم المودة والتواصل، في صورة تجسد مكانة العيد بوصفه مناسبة تجمع بين البعد الديني والاجتماعي.

وتظل الاستعدادات للعيد وما يصاحبها من تجهيز للمظهر وشراء الثياب والمشالح والعطور أحد المظاهر الملازمة لهذه المناسبة، في تعبير يعكس اهتمام المجتمع بإظهار الفرح المشروع بها واستشعار معاني الشكر لله تعالى على تمام النعمة.