استقرار أسعار النفط اليوم

لم تشهد أسعار النفط اليوم الاثنين تغيرًا يذكر، حيث انخفضت العقود الآجلة لخام برنت سنتًا واحدًا إلى 112.18 دولارًا للبرميل بحلول الساعة ⁠02:02 بتوقيت جرينتش بعد أن استقرت يوم الجمعة عند أعلى مستوى لها منذ يوليو 2022.

واستقر خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي عند 98.75 دولارًا للبرميل، بارتفاع 52 سنتًا، بعد مكاسب الجلسة السابقة بنسبة 2.27%.

ويُعدّ الفارق الذي يزيد عن 13 دولارًا ​للبرميل بين خام برنت وخام غرب تكساس الوسيط، هو الأوسع منذ سنوات.