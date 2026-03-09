Icon

الخطوط والنقوش في المسجد النبوي.. جماليات الحضارة الإسلامية في رحاب دار الهجرة Icon لقطات لأمطار الشرقية المسائية Icon استقرار حالة التوأم الصومالي رحمة ورملا بعد 4 أيام من عملية فصلهما الناجحة Icon النفط يسجل أعلى مستوياته منذ 2022 عند أكثر من 119 دولارًا Icon الجفالي للسيارات ترعى مبادرة توزيع مليون وجبة إفطار صائم بالتعاون مع المركز الوطني للمسؤولية Icon الدفاع القطرية: التصدي لـ 17 صاروخًا باليستيًا و6 طائرات مسيّرة دون خسائر Icon أهالي عسير يستعيدون ذكريات الإفطار في القصور التاريخية Icon موائد الإفطار الجماعي بجدة تبرز مظاهر الألفة والترابط في رمضان Icon سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا عند مستوى 10830.73 نقطة Icon أمير تبوك يسلّم وثائق تملّك الوحدات السكنية للمستفيدين من تبرّع ولي العهد Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

أخبار رئيسية
السعودية

استقرار حالة التوأم الصومالي رحمة ورملا بعد 4 أيام من عملية فصلهما الناجحة

الإثنين ٩ مارس ٢٠٢٦ الساعة ٩:١٤ مساءً
استقرار حالة التوأم الصومالي رحمة ورملا بعد 4 أيام من عملية فصلهما الناجحة
المواطن - واس

أكد معالي المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية رئيس الفريق الطبي والجراحي للبرنامج السعودي للتوائم الملتصقة الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة, استقرار حالة التوأم الملتصق الصومالي “رحمة ورملا” بعد مرور أربعة أيام من عملية فصلهما الناجحة في مستشفى الملك عبدالله التخصصي للأطفال بمدينة الملك عبدالعزيز الطبية بوزارة الحرس الوطني في مدينة الرياض.
وأضاف معاليه أنه بالنسبة للتوأم “رحمة” فقد عاد تنفسها إلى وضعه الطبيعي، مما دفع الفريق الطبي المعالج إلى رفع أجهزة التنفس الاصطناعي وأنابيب التغذية، وأصبحت -ولله الحمد- تتنفس بشكل اعتيادي دون الحاجة إلى تنفس خارجي، كما أن مؤشراتها الحيوية الأخرى استقرت، ومن المتوقع خلال اليومين القادمين أن تبدأ بالرضاعة الطبيعية، وقد تخرج – بمشيئة الله – خلال الأيام القليلة المقبلة من غرفة العناية المركزة.
أما بالنسبة للتوأم “رملا” فأوضح معاليه أنه نظرًا لعدم اكتمال جهازها البولي وضمور الكلى لديها وحاجتها إلى غسيل كلوي دموي لرفع السوائل عن جسدها، فإنها ما زالت تحت التنفس الاصطناعي، مشيرًا إلى أن الفريق الطبي أفاد أن حالتها مستقرة -بفضل الله- ووضعها الجراحي مطمئن، ومن المتوقع رفع أجهزة التنفس الاصطناعي عنها يوم غدٍ، وبالتالي سوف تستمر في الغسيل الكلوي الدموي المتقطع حسب الحاجة، وكذلك البدء تدريجيًا في إعطائها الطعام عن طريق الفم أسوة بأختها.
وبين معاليه أن حالة التوأم مطمئنة جدًا ووضعها الجراحي جيد ولا توجد مؤشرات مقلقة للفريق الطبي والجراحي المعالج، مفيدًا أنهما قد تمكثان في العناية المركزة لمدة تتراوح ما بين (3 إلى 5) أيام، ثم سيتم إخراجهما إلى جناح الأطفال لبدء عملية التأهيل الطبي التدريجي.
يُذكر أن عملية التوأم الملتصق الصومالي (رحمة ورملا) تعد العملية رقم (68) ضمن عمليات البرنامج السعودي للتوائم الملتصقة، وقد أجريت يوم الخميس الماضي وذلك على (8) مراحل واستغرقت (12) ساعة، وشارك فيها (36) من الاستشاريين والأخصائيين والكوادر التمريضية والفنية في تخصصات التخدير، وجراحة الأطفال، وجراحة المسالك البولية للأطفال، وجراحة العظام، وجراحة التجميل.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد