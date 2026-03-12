#يهمك_تعرف | إيجار تكشف خطوات إضافة الصك وتقسيم الوحدات في المنصة الانتهاء من تنفيذ منظومة خدمات الصرف الصحي بالقنفذة بأكثر من 228 مليون ريال سلمان للإغاثة يوزع 24 ألف وجبة غذائية ساخنة في قطاع غزة دراسة تثبت أن الدماغ البشري لا ينجز مهمتين معًا التجارة تكثّف جولاتها الرقابية على أسواق المدينة المنورة خلال رمضان أمطار غزيرة على المنطقة الشرقية حتى الخامسة استهداف مطار الكويت بعدة طائرات مسيرة ووقوع أضرار مادية حادث بسيط نتيجة سقوط مسيّرة بمنطقة البدع في دبي دون إصابات مسجد الجمعة.. موضع أول صلاة جمعة في المدينة المنورة خام برنت يتجاوز 100 دولار للبرميل
أعلن الطيران المدني في الكويت تعرض مطار الكويت الدولي لاستهداف من قبل عدة طائرات مسيرة ما أسفر عن وقوع أضرار مادية فقط.
وقبل قليل، صرحت المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة، فاطمة عباس جوهر حياة، عن خروج 6 خطوط هوائية لنقل الطاقة الكهربائية في عدة مواقع من البلاد عن الخدمة.
ويأتي ذلك نتيجة سقوط شظايا ناجمة عن عملية التصدي لعدد من الطائرات المسيرة، مما تسبب في حدوث اهتزاز مؤقت في الشبكة الكهربائية وانقطاع جزئي ومحدود للتيار الكهربائي في مناطق متفرقة من البلاد.
وأوضحت أن فرق الطوارئ المختصة باشرت عملياً بالتنسيق مع الجهات الأمنية لتقييم الأضرار وتنفيذ أعمال الإصلاح اللازمة، وأنه قد تم إعادة التيار الكهربائي إلى المناطق المتأثرة بسرعة قياسية، وفق أعلى معايير السلامة والإجراءات الفنية المعتمدة.