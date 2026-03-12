استهداف مطار الكويت بعدة طائرات مسيرة ووقوع أضرار مادية

أعلن الطيران المدني في الكويت تعرض مطار الكويت الدولي لاستهداف من قبل عدة طائرات مسيرة ما أسفر عن وقوع أضرار مادية فقط.

وقبل قليل، صرحت المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة، فاطمة عباس جوهر حياة، عن خروج 6 خطوط هوائية لنقل الطاقة الكهربائية في عدة مواقع من البلاد عن الخدمة.

ويأتي ذلك نتيجة سقوط شظايا ناجمة عن عملية التصدي لعدد من الطائرات المسيرة، مما تسبب في حدوث اهتزاز مؤقت في الشبكة الكهربائية وانقطاع جزئي ومحدود للتيار الكهربائي في مناطق متفرقة من البلاد.

وأوضحت أن فرق الطوارئ المختصة باشرت عملياً بالتنسيق مع الجهات الأمنية لتقييم الأضرار وتنفيذ أعمال الإصلاح اللازمة، وأنه قد تم إعادة التيار الكهربائي إلى المناطق المتأثرة بسرعة قياسية، وفق أعلى معايير السلامة والإجراءات الفنية المعتمدة.