اعتراض صاروخ إيراني كان متجهًا إلى تركيا

أكد حلف شمال الأطلسي، الإثنين، اعتراض صاروخ إيراني كان متجها إلى تركيا، علمًا أنه الرابع منذ بدء الحرب في الشرق الأوسط.
وكتبت المتحدثة باسم الحلف أليسون هارت على منصة إكس أن الناتو “مستعد لمواجهة تهديدات مماثلة وسيقوم دائما بكل ما هو ضروري للدفاع عن جميع الحلفاء”.
ومنتصق الشهر الجاري، أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن تجنب الانخراط في الحرب في الشرق الأوسط يمثل أولوية قصوى لبلده، متعهدا بعدم الانجرار وراء “الاستفزازات” بعد اعتراض حلف شمال الأطلسي (الناتو) صاروخا ثالثا أُطلق من إيران.
وقال أردوغان: “نتصرف بحذر شديد ضد المؤامرات والفخاخ والاستفزازات التي تسعى لجر بلادنا إلى الحرب”، متعهدا برد مناسب ومتزن.