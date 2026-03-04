Icon

اعتراض وتدمير ثلاثةِ صواريخ من نوع كروز خارج مدينة الخرج

الخميس ٥ مارس ٢٠٢٦ الساعة ٢:٠٤ صباحاً
اعتراض وتدمير ثلاثةِ صواريخ من نوع كروز خارج مدينة الخرج
المواطن - واس

صرح المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع اللواء الركن تركي المالكي، بأنه تم اعتراض وتدمير ثلاثةِ صواريخ من نوع كروز خارج مدينة الخرج.

