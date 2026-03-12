تحديثات لحظة بلحظة:

صرّح المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع اللواء الركن تركي المالكي، بأنه تم اعتراض وتدمير مسيّرتين في الربع الخالي متجهتين إلى حقل شيبة.