اعتراض وتدمير 6 مسيّرات شرق الرياض

الأحد ٨ مارس ٢٠٢٦ الساعة ٢:٣٧ صباحاً
اعتراض وتدمير 6 مسيّرات شرق الرياض
المواطن - واس

صرَّح المُتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع اللواء الركن تركي المالكي، بأنه تم اعتراض وتدمير 6 مسيّرات شرق الرياض.

