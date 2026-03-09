الداخلية القطرية تضبط 5 أشخاص لمخالفتهم حظر تشغيل الدرون ترامب: الحرب الإيرانية تقترب إلى حد كبير من نهايتها بوتين يطرح مع ترمب عدة مقترحات لإنهاء الحرب في إيران بسرعة السعودية تعزي حكومتي وشعبي الكويت والإمارات في استشهاد عدد من منتسبي قواتهما المسلحة والأمنية باكستان تطلق عملية حامي البحار لتأمين الشحن والممرات وضمان استمرار التجارة اعتماد جدول أئمة صلاتي التراويح والتهجد خلال العشر الأواخر من رمضان بمسجد قباء ملك البحرين: سلاح الجو على جاهزية قتالية ومهارية رفيعة والبحرينيون اليوم أكثر قوة واتحادًا أمير الكويت: الوطن خط أحمر ولدينا الحق الكامل في الدفاع عن أنفسنا أوقات كثافة المعتمرين في رمضان 1447 لتيسير أداء المناسك الخطوط والنقوش في المسجد النبوي.. جماليات الحضارة الإسلامية في رحاب دار الهجرة
اعتمد وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ جدول تكليف الأئمة لإمامة صلاتي التراويح والتهجد خلال العشر الأواخر من شهر رمضان لعام 1447هـ في مسجد قباء بالمدينة المنورة، في إطار العناية ببيوت الله وتهيئتها لخدمة المصلين والزوار.
ويأتي ذلك امتدادًا لاهتمام معاليه بالمساجد التاريخية والمعالم الإسلامية، وفي مقدمتها مسجد قباء أول مسجد أُسس على التقوى، بما يهيئ الأجواء الإيمانية للمصلين خلال الليالي المباركة.