Icon

الداخلية القطرية تضبط 5 أشخاص لمخالفتهم حظر تشغيل الدرون Icon ترامب: الحرب الإيرانية تقترب إلى حد كبير من نهايتها Icon بوتين يطرح مع ترمب عدة مقترحات لإنهاء الحرب في إيران بسرعة Icon السعودية تعزي حكومتي وشعبي الكويت والإمارات في استشهاد عدد من منتسبي قواتهما المسلحة والأمنية Icon باكستان تطلق عملية حامي البحار لتأمين الشحن والممرات وضمان استمرار التجارة Icon اعتماد جدول أئمة صلاتي التراويح والتهجد خلال العشر الأواخر من رمضان بمسجد قباء Icon ملك البحرين: سلاح الجو على جاهزية قتالية ومهارية رفيعة والبحرينيون اليوم أكثر قوة واتحادًا Icon أمير الكويت: الوطن خط أحمر ولدينا الحق الكامل في الدفاع عن أنفسنا Icon أوقات كثافة المعتمرين في رمضان 1447 لتيسير أداء المناسك Icon الخطوط والنقوش في المسجد النبوي.. جماليات الحضارة الإسلامية في رحاب دار الهجرة Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية

اعتماد جدول أئمة صلاتي التراويح والتهجد خلال العشر الأواخر من رمضان بمسجد قباء

الإثنين ٩ مارس ٢٠٢٦ الساعة ١٠:٢٢ مساءً
اعتماد جدول أئمة صلاتي التراويح والتهجد خلال العشر الأواخر من رمضان بمسجد قباء
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

اعتمد وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ جدول تكليف الأئمة لإمامة صلاتي التراويح والتهجد خلال العشر الأواخر من شهر رمضان لعام 1447هـ في مسجد قباء بالمدينة المنورة، في إطار العناية ببيوت الله وتهيئتها لخدمة المصلين والزوار.

ويأتي ذلك امتدادًا لاهتمام معاليه بالمساجد التاريخية والمعالم الإسلامية، وفي مقدمتها مسجد قباء أول مسجد أُسس على التقوى، بما يهيئ الأجواء الإيمانية للمصلين خلال الليالي المباركة.

قد يهمّك أيضاً
مسجد قباء يستقبل أكثر من 26 مليون زائر خلال 2025 ضمن منظومة خدمات متكاملة

مسجد قباء يستقبل أكثر من 26 مليون زائر خلال 2025 ضمن منظومة...

مشروع حافلات المدينة يدعو زوار المسجد النبوي ومسجد قباء للاستفادة من خدماته

مشروع حافلات المدينة يدعو زوار المسجد النبوي ومسجد قباء للاستفادة من خدماته

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد