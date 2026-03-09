اعتماد جدول أئمة صلاتي التراويح والتهجد خلال العشر الأواخر من رمضان بمسجد قباء

اعتمد وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ جدول تكليف الأئمة لإمامة صلاتي التراويح والتهجد خلال العشر الأواخر من شهر رمضان لعام 1447هـ في مسجد قباء بالمدينة المنورة، في إطار العناية ببيوت الله وتهيئتها لخدمة المصلين والزوار.

ويأتي ذلك امتدادًا لاهتمام معاليه بالمساجد التاريخية والمعالم الإسلامية، وفي مقدمتها مسجد قباء أول مسجد أُسس على التقوى، بما يهيئ الأجواء الإيمانية للمصلين خلال الليالي المباركة.